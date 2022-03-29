بالانفوجراف.. معلومات عن مجمع الفلك لرعاية وتأهيل أصحاب متلازمة داون

نشرت وزيرة التضامن الاجتماعي، إنفوجراف حول افتتاح مجمع الفلك لرعاية وتأهيل أصحاب متلازمة داون بمحافظة الغربية.

وأوضحت الوزارة من خلال الانفوجراف، أن مجمع الفلك لرعاية وتأهيل أصحاب متلازمة داون بمحافظة الغربية هو أحد المشاريع العملاقة التي يتم إقامتها على أرض محافظة الغربية.





(الحضور)

- البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

-د.شوقي علام مفتي الديار المصرية.

-السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين.

-نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها.

-د. أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية.

-د.عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب.

-رئيس جامعة طنطا.

-عدد من سفراء الدول الأوروبية وأعضاء. -مجلسي النواب والشيوخ.

-د.طارق رحمي محافظ الغربية.

(الحدث)

افتتاح مجمع الفلك بقرية أكوة الحصة التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية لرعاية أصحاب متلازمة داون من الأشخاص ذوي الإعاقة.



(الهدف)

-تقديم خدمات مجانية لجميع أصحاب متلازمة داون.

-المجمع (تم انشاؤه بمواصفات عالمية على هيئة فلك نوح عنوانا للنجاة).

-تقديم مستلزمات التأهيل بكافة أنواعه الحسي والحركي دورين للسكن على مستوى فندقي، يشمل ثماني شقق إلى جانب مبنى زيارة ثاني جاري انشاؤه على ثلاثة أدوار سكنية لاتاحة فرص عمل لأهل القرية.

-مشاركة المقيمين والمترددين من متلازمة داون بما يناسبهم من أنشطة فنية وموسيقية وثقافية

-حدائق وملاعب مفتوحة.

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، التحية لمؤسسة الفلك على افتتاحهم للمشروع، والذي يقدم خدمة مجانية لجميع أبناء الوطن لأبنائنا ذوي متلازمة داون بلا تمييز، والذي تم إنشاؤه بمواصفات عالمية ويقدم خدمات تأهيلية لتنمية قدرات أبنائنا ذوي متلازمة داون، وإتاحته لفرص عمل لأهل القرية، حيث تشمل الخدمات فرص دمج الأشخاص المصابين بمتلازمة داون في المجتمع لتمكينهم وتحقيق ذاتهم.