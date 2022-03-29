الثلاثاء 29 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالانفوجراف.. معلومات عن مجمع الفلك لرعاية وتأهيل أصحاب متلازمة داون

نيفين القباج
نيفين القباج

نشرت وزيرة التضامن الاجتماعي، إنفوجراف حول افتتاح مجمع الفلك لرعاية وتأهيل أصحاب متلازمة داون بمحافظة الغربية.

وأوضحت الوزارة من خلال الانفوجراف، أن مجمع الفلك لرعاية وتأهيل أصحاب متلازمة داون بمحافظة الغربية هو أحد المشاريع العملاقة التي يتم إقامتها على أرض محافظة الغربية.

IMG-20220329-WA0006



(الحضور)

- البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. 

-د.شوقي علام مفتي الديار المصرية. 
-السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين. 
-نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها. 
-د. أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية. 
-د.عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب. 
-رئيس جامعة طنطا. 
-عدد من سفراء الدول الأوروبية وأعضاء. -مجلسي النواب والشيوخ. 
-د.طارق رحمي محافظ الغربية.

(الحدث)
افتتاح مجمع الفلك بقرية أكوة الحصة التابعة لمركز  كفر الزيات بمحافظة الغربية لرعاية أصحاب متلازمة داون من الأشخاص ذوي الإعاقة.

IMG-20220329-WA0005


(الهدف)
-تقديم خدمات مجانية لجميع أصحاب متلازمة داون.
-المجمع (تم انشاؤه بمواصفات عالمية على هيئة فلك نوح عنوانا للنجاة).

-تقديم مستلزمات التأهيل بكافة أنواعه الحسي والحركي دورين للسكن على مستوى فندقي، يشمل ثماني شقق إلى جانب مبنى زيارة ثاني جاري انشاؤه على ثلاثة أدوار سكنية لاتاحة فرص عمل لأهل القرية.

-مشاركة المقيمين والمترددين من متلازمة داون بما يناسبهم من أنشطة فنية وموسيقية وثقافية

-حدائق وملاعب مفتوحة.

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، التحية لمؤسسة الفلك على افتتاحهم للمشروع، والذي يقدم خدمة مجانية لجميع  أبناء الوطن لأبنائنا ذوي متلازمة داون بلا تمييز، والذي تم إنشاؤه بمواصفات عالمية  ويقدم خدمات تأهيلية لتنمية قدرات أبنائنا ذوي متلازمة داون، وإتاحته لفرص عمل لأهل القرية، حيث تشمل الخدمات فرص دمج الأشخاص المصابين بمتلازمة داون في المجتمع لتمكينهم وتحقيق ذاتهم.

وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي مجلس النواب وزيرة الهجرة المصريين الإسكندرية الأزهر رئيس الجمهورية التضامن الاجتماعي الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

الأكثر قراءة

ركلات الترجيح تحسم المتأهل لمونديال قطر بين مباراة مصر والسنغال

انهيار عقارين وتصدع 5 وتحطم سيارتين فى الإسكندرية

منتخب السنغال يتأهل إلى كأس العالم

استشهاد منفذ عملية إطلاق نار فى إسرائيل

الآن.. آخر موعد لشراء شهادات بنك مصر والبنك الأهلى بفائدة 18%

3 حوادث لإطلاق النار.. إسرائيل: نواجه موجة عمليات ضخمة وصعبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زيارة تاريخية لملك الأردن عبدالله الثانى إلى رام الله الفلسطينية

علي ترك

حديث «المرافعة الأخيرة»

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الفريدتان.. والتكريم الرئاسي للمرأة

أحمد سعد زايد

تحطيم هياكل الوهم والعنف

منى رجب

أخلاقنا فى الشهر الكريم

سمر فرج فودة

الخطة ٧١٧

محمود خليل

علاقة قديمة متجددة

ماجد حبته

كوكب اليابان الصديق

صور

متابعة الماتش

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

زكريا عزمى يؤدى واجب العزاء فى رجائى عطية

محطة تل أبيب

المزيد

شؤون الأسرى: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من مليون فلسطينى منذ عام 1967

استشهاد منفذ عملية إطلاق نار فى إسرائيل

ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين لـ5.. واعتقال منفذ حوادث إطلاق النار