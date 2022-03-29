انهيار عقارين وتصدع 5 وتحطم سيارتين فى الإسكندرية

شهدت منطقة كرموز، غرب الإسكندرية، انهيار عقار، وشرفتين بعقار آخر، مع تحطم سيارتين، دون وقوع إصابات، مع إجلاء 4 أسر من سكان العقار، مع تصدع 5 عقارات قديمة.



تلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إشارة واردة من غرفة عمليات المحافظة، بشأن انهيار عقار وإخلاء أربعة أسر بالعنوان شارع العمال، مع تقاطع 10 شارع التاج حي الخشابين كرموز، التابع لحي غرب الإسكندرية.

وبناءً على تعليمات الدكتورة ماجدة جلالة مدير المديرية، توجه على الفور فريق الإغاثة بإدراة غرب المكون من عفاف عبدالمالك رئيس قسم الضمان، وكريمة أحمد رئيس قسم الرقابة والمتابعة، بتوجيهات أمل عبدالفتاح مدير إدارة غرب، ومريم رفعت مسئول الإغاثة بالمديرية إلى موقع العقار.

وبالمعاينة تبين أنه تصدع 5 عقارات، وانهيار أجزاء منها العقارات قديمة وخالية من السكان ولها قرارات هدم من حي غرب ولم تنفذ، كما انهارت أجزاء من العقار علي سيارة ملاكي وسيارة سرفيس أجرة وإتلافهم، كما تأثر العقار المقابل وسقوط بلكونتين منه ولا يوجد أي خسائر في الأرواح.