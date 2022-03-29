حيثيات السجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه لـ«طبيب الكركمين»

أودعت المحكمة الاقتصادية في القاهرة حيثيات الحكم بمعاقبة المتهم أحمد أبو النصر، المعروف إعلاميًا بـ«طبيب الكركمين»، بتهمة انتحال صفة طبيب وترويج لبيع أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.

وجاء في الحيثيات أنه حيث تخلص وجيز الواقعة فيما استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى ومستنداتها وبما ورد بمحضر التحريات المحرر بمعرفة مدير إدارة مكافحة جرائم المصنفات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية الملكية الفكرية - من أن تحرياته السرية التي أجراها بناء على المعلومات التي وردت إليه توصلت إلي قيام المتهم الأول سالف الذكر بإنشاء وإدارة قناة فضائية وقناة إلكترونية على موقع “يوتيوب” للإعلان عن نفسه كطبيب متخصص ومعالج بالأعشاب الطبيعية والنباتات العلاجية لمختلف الأمراض واستغل تلك القنوات سالفة البيان للترويج عن بيع المستحضرات والأدوية العلاجية النباتية، وإنها قادرة على شفاء الأمراض متفوقة علي الأدوية المصطنعة، متخذا محل سكنه مقرًا مستترا لممارسة نشاط المخالف في إدارة القنوات المشار إليها التي تحمل على يوتيوب اسمه قناة د.أحمد أبو النصر وكذا قناته الفضائية بذات الاسم وأنه قام بالتوسع في نشاطه المخالف من خلال الإعلان عن عدة منافذ لبيع منتجاته غير المرخص بتداولها، والتي يقوم بتصنيعها وعرضها للجمهور دون إجازتها من الجهات الإدارية المختصة بالمخالفة للقانون، وإنه قام بتجهيز عدة أماكن وتهيئتها لمراكز علاجية لإيهام المرضي واستقباله لهم لتوقيع الكشف الطبي عليهم بالمخالفة للقانون.