الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «صحة الدقهلية» يتابع أعمال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بحضور الدكتور إبراهيم محمود، المشرف المركزي من الوزارة وعددٍ من قيادات الطب الوقائي بالمديرية وفريق إشراف المديرية ومديرى الإدارات الصحية ورؤساء أقسام الطب الوقائى ومسئولى التطعيمات ومراقبى التطعيمات بالإدارات الصحية لمناقشة أهم ملاحظات الأداء خلال اليوم الثالث للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.

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وأشاد وكيل الوزارة بجهود فرق العمل وكرم شوقية زيدان مرجان، الموظفة بوحدة الصلاحات بإدارة بني عبيد، وذلك لتميزها بالعمل وتحقيقها المستهدف المطلوب تطعيمه وأشاد بجهودها المبذولة وكونها مثالاً يحتذى به لمن هم أصغر منها سناً،  متمنيا لها وللجميع دوام النجاح والتفوق.

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كما كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة تنفيذ خطة متكاملة لحملات التفتيش والرقابة الصحية على المحلات والمطاعم  وكافة المنشآت الغذائية بمراكز ومدن المحافظة بمناسبة شهر رمضان المبارك وذلك لمتابعة التأكد من وجود  التراخيص لها ومدي التزامها بالاشتراطات الصحية اللازمة والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة وصلاحيتها حرصا علي صحة وسلامة المترددين عليها خلال الفطور والسحور.

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وأوضح "مختار" أنه تم بالفعل حصر 822 منشأة غذائية ومطعما بنطاق المحافظة وستتابع لجان التفتيش والمرور من خلال الخطة المشار إليها التأكد من وجود تراخيص صادرة لها وممارستها النشاط بالتطبيق الكامل للاشتراطات الصحية ومدى التزامها بتنفيذها حرصا علي صحة وسلامة المواطنين عليها.

شريف مكين وزارة الصحة الدقهلية اجتماع المشرف المركزي

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