نستعرض لكم فى هذا التقرير جداول امتحانات الأزهر 2022 لجميع المراحل التعليمية، حيث تزايد البحث خلال اليومين الماضيين، عبر مواقع البحث الإلكترونية، عن جداول امتحانات الأزهر الشريف، من أجل معرفة مواعيد الامتحانات للمراحل الأزهرية الثلاث، الابتدائية والإعدادية والثانوية، وغيرها من المراحل الأخرى، حيث شهدت مواقع البحث تردد آلاف الطلاب للبحث عن جداول الامتحانات الأزهرية.

جداول امتحانات الأزهر 2022 لجميع مراحل التعليمية

وكان قطاع المعاهد الأزهرية قد أعلن مؤخراً عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لكل من المراحل الابتدائية و الإعدادية والثانوية والقراءات والبعوث الأزهرية للعام الدراسي 2021/ 2022 م.

واعتمد قطاع المعاهد الأزهرية مؤخراً جدول امتحانات الازهر 2022 الترم الثاني، حيث تم الإعلان عنها مساء أمس، الموافق الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري، وذلك لطلاب جميع سنوات النقل بالمراحل التعليمية والشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث يقرر انطلاق الامتحانات بعد الرجوع من إجازة عيد الفطر المبارك، في الثلث الأول من شهر مايو المقبل.

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية، موعد لانطلاق امتحانات آخر العام لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر الشريف، اعتباراً من يوم 7 مايو المقبل للدور الأول، بينما تبدأ للدور الثاني اعتباراً من يوم 16 يوليو 2022، هذا وتبدأ امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية الأزهرية الدور الأول في نفس الموعد اعتباراً من 7 مايو، بينما تبدأ امتحانات الملاحق من يوم 17 يوليو المقبل.

يهمك أيضًا |

وقال قطاع المعاهد الأزهرية، إنه سيتم إجراء امتحانات الترم الثاني 2022 لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية اعتباراً من يوم 25 مايو القادم، بينما تنطلق امتحانات الملاحق اعتباراً من يوم 31 يوليو المقبل، ويتم عبد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بدءا من يوم 2 يونيو، فيما تعقد امتحانات الشهادات بمعاهد القراءات من يوم 14 مايو 2022.

جداول امتحانات الأزهر

جداول امتحانات الأزهر

جداول امتحانات الأزهر

جداول امتحانات الأزهر

جداول امتحانات الأزهر

جداول امتحانات الأزهر

جداول امتحانات الأزهر

جداول امتحانات الأزهر

جداول امتحانات الأزهر

جداول امتحانات الأزهر

جداول امتحانات الأزهر

جداول امتحانات الأزهر

جداول امتحانات الأزهر

جداول امتحانات الأزهر

جداول امتحانات الأزهر

جداول امتحانات الأزهر

جداول امتحانات الأزهر

جداول امتحانات الأزهر

جداول امتحانات الأزهر