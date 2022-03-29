الثلاثاء 29 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن جداول امتحانات الدور الأول للطلاب فى الخارج

طلاب الازهر الشريف
طلاب الازهر الشريف

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن جداول امتحانات الدور الأول " أبناؤنا في الخارج" للدور الأول للعام الدراسي 2021/ 2022، للمرحلة الابتدائية للصف الأول،الثاني،الثالث الابتدائي.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات في الفترة من 2022/4/9، إلى 2022/4/19

وكشف قطاع المعاهد الأزهرية،  جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل المختلفة بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وأعلن الأزهر الشريف، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوية والقراءات والبعوث بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسي الحالي 2021-2022م.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات المعاهد الأزهرية، في السابع من شهر مايو المقبل، وتختلف من مرحلة إلى أخرى في موعد بداية الامتحانات.

جداول
جداول
الأزهر يعلن جداول امتحانات الدور الاول للطلاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

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