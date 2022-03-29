التوتر يسيطر على الأجواء بنادى الجزيرة بعد تقدم السنغال على مصر بهدف

حالة من القلق والتوتر سيطرت على مشجعي المنتخب الوطني المتواجدين بنادي الجزيرة لمتابعة أحداث المباراة بين مصر والسنغال في إياب المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

ويخوض المنتخب الوطني مباراة العودة بالعاصمة السنغالية داكار، حيث حقق منتخب مصر الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة يوم الجمعة الماضي، بهدف ذاتي أحرزه أليو سيس بالخطأ في مرماه، عقب تسديدة من محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

والتقى منتخب مصر مع منتخب السنغال في ثلاث مواجهات سابقة على أرض الأخير، انتهت مباراتان منها بالتعادل، وحسم أسود التيرانجا الفوز في لقاء وحيد.

المباراة الأولى بين مصر والسنغال في داكار، كانت في تصفيات كأس الأمم الإفريقية عام 1997، وانتهت بالتعادل السلبي ذهابًا في السنغال، قبل أن يحسم الفراعنة مباراة الإياب لصالحهم بثنائية نظيفة.

المباراة الثانية كانت في عام 2001 بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2002، وانتهت أيضًا المباراة بالتعادل السلبي فى لقاء الذهاب بالسنغال، قبل أن ينجح المنتخب المصري في الفوز إيابًا بهدف نظيف.

المباراة الثالثة التي جمعت بينهما في السنغال كانت عام 2014 بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2015، وخسرت مصر بثنائية نظيفة، وكرر منتخب السنغال فوزه في مصر أيضًا بهدف نظيف.

خاض المنتخبان 14 مباراة سابقة فاز فيها المنتخب المصري في 7 مباريات، وفازت السنغال في 5 مباريات، وتعادلا في مباراتين.‏

وكانت أول مواجهة الفراعنة مع السنغال عام 1986 في دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية، وفاز السنغال وقتها بهدف مقابل لا شيء، ثم التقى المنتخبان في دورة الألعاب الإفريقية عام 1987، وحقق المنتخب المصري فوزًا صعبًا في الدقائق الأخيرة بهدف مقابل لا شيء أحرزه أيمن يونس.

ولعب الفراعنة مجددًا أمام السنغال في تصفيات الأمم الإفريقية عام 1997، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ذهابًا في السنغال، وفازت مصر في القاهرة إيابًا بهدفين مقابل لا شيء، أحرزهما حازم إمام وهادي خشبة.

والتقى المنتخبان مرة أخرى في كأس الأمم الإفريقية عام 2000، وفاز المنتخب المصري بهدف مقابل لا شيء أحرزه حسام حسن.

كما واجهت مصر منتخب السنغال في عام 2001 خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2002، وتعادل الفريقان سلبيًا ذهابًا في السنغال، وفاز الفراعنة إيابًا بهدف مقابل لا شيء، بهدف أحمد حسام ميدو.

‏ثم التقى منتخبا مصر والسنغال في كأس الأمم الإفريقية عام 2002، وفاز منتخب السنغال بهدف مقابل لا شيء.

‏وجمعت منتخبى مصر والسنغال مباراة ودية عام 2003، فاز فيها منتخب مصر بهدف مقابل لا شيء، أحرزه أحمد حسام ميدو، كما خاض المنتخبان ثاني مباراتهما الودية عام 2005، خطف فيها المنتخب الوطني المصري الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، وسجل حسن مصطفى وعماد متعب، وأحرز عمرو زكي هدفين.

‏وواجه الفراعنة منتخب أسود التيرانجا في الأمم الإفريقية عام 2006، وفازت مصر بهدفين مقابل هدف، وأحرز الهدفين أحمد حسن وعمرو زكي.

‏وخاضت مصر المواجهة قبل الأخيرة مع المنتخب السنغالي عام 2014 في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2015، وخسر منتخب مصر ذهابًا في السنغال بهدفين مقابل لا شيء، وخسر إيابًا في مصر بهدف مقابل لا شيء.