«التعاون الخليجى» يناشد وقف العمليات العسكرية باليمن

ناشد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الثلاثاء، قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن وكافة الأطراف اليمنية إيقاف العمليات العسكرية في الداخل اليمني.

وأشار الحجرف - وفقًا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - إلى أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من حرص قادة وشعوب دول مجلس التعاون على تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، وتأكيدًا على الاهتمام البالغ الذي يحظى به اليمن وشعبه الشقيق ضمن المنظومة الخليجية، وتزامنًا مع انطلاق أعمال المشاورات اليمنية - اليمنية برعاية مجلس التعاون التي تنطلق اليوم وحتى 7 أبريل المقبل، وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم والحرص على رفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وجدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدعوة للحوثيين للحضور والمشاركة في المشاورات، وتغليب مصلحة اليمن ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.