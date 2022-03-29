الثلاثاء 29 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ليبيا وألمانيا تبحثان مستجدات الأوضاع السياسية والعلاقات الثنائية

إبراهيم بوشناف
إبراهيم بوشناف

بحث مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف، اليوم الثلاثاء، مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والتحديات التي يواجهها المشهد الليبي، وآليات حلها، إضافة إلى العلاقات بين البلدين خاصة فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي.

وأوضحت وكالة الأنباء الليبية (وال) أنه تم - خلال اللقاء - بحث سبل التعاون في جميع المجالات وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب مساهمة ألمانيا في دعم جهود حل الأزمة الليبية.

وتناول اللقاء مناقشة إمكانية التوافق بين جميع الأطراف الليبية، وكيفية المضي قدمًا في اتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت تلبية لرغبة نحو ثلاثة ملايين ناخب ليبي.

وأكد الطرفان عمق العلاقات بين البلدين، مؤكدين السعي لتعزيزها بما يخدم الشعبين على مختلف الأصعدة.

مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف السفير الألماني لدى ليبيا الأوضاع السياسية

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