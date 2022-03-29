نشاط مكثف للأوبرا فى القاهرة والإسكندرية ودمنهور خلال شهر رمضان

يقيم صالون الأوبرا الثقافى، برئاسة الفنان أمين الصيرفي عدداً من الفعاليات الفنية والأمسيات الثقافية خلال شهر رمضان الكريم، وذلك فى كل من القاهرة والإسكندرية ودمنهور؛ ضمن برنامج شهر رمضان الثقافي أبريل 2022 ؛ نرصدها فى السطور التالية:



“المسحراتي” فى صالون الأوبرا الثقافي 20 أبريل

يقام فى 20 أبريل على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية عرض "المسحراتي" مع الشاعرة شريفة السيد، والشاعر اشرف البنا، وغناء لفرقة حور إدارة الفنانة نعمة فتحي، ويدير اللقاء الشاعرة عبير زكي، حيث تبدأ الفعاليات في التاسعة مساء، وتقام للجمهور بشكل مجاني.



“الشعر والإنشاد” فى صالون أوبرا دمنهور الثقافي 9 أبريل

تحت عنوان "الشعر والإنشاد" تقام ليلة مع الشعراء د. احمد شتيه ،احمد معروف ،د بديع فتح الله عليوه، وإنشاد ديني مع فرقة كورال جامعة دمنهور، وذلك يوم 9 ابريل فى تمام التاسعة مساءً.



“الغائب الحاضر” فى صالون أوبرا الإسكندرية 13 ابريل

في ذكرى ميلاد الغائب الحاضر فريد الاطرش؛ يحتفى صالون أوبرا الإسكندرية يوم 13ابريل فى تمام التاسعة مساءً بمشاركة الناقد اللبناني الكبير محمود أحمديه ،غناء المطرب الفلسطيني سامر الزعتري، والفنانة المصرية فرح بسمه ،عزف علي العود للفنان السورى اياد قطيش.



فريد الأطرش (21 أبريل 1917 - 26 ديسمبر 1974 )، موسيقي ومطرب وممثل سوري-مصري. ترك بصمات واضحة في الموسيقى والغناء العربي ويعد من أعلام الفن وحاصل على قلادة النيل العظمى.

اشترك فريد الأطرش في 31 فيلما سينمائيا في السينما المصرية كان بطلها جميعا وقد أنتجت هذه الأفلام في الفترة الممتدة من السنة 1941 حتى السنة 1975. أشهر الأفلام على الإطلاق والذي جنى أرباحا طائلة هو فيلم حبيب العمر، لأنه مثل قصة حب حقيقية.

أما فيلم عهد الهوى المقتبس عن الكسندر دوماس الصغير عن روايته غادة الكاميليا.. وهذه الرواية لها قصة، ففي العشرينات من القرن الماضي، قام يوسف بيك وهبي بعرض مسرحية حول مادة الرواية، وشاركته البطولة الفنانة روز اليوسف واسمها مرجريت أما اسمه كان أرمان، وكان هذا العرض قد أثار ضجة كبيرة وأرباح طائلة وهو من أوائل العروض المسرحية الكبيرة ليوسف وهبي. وبعد سنوات طويلة، قام يوسف وهبي بإقناع فريد بدور أرمان ومريم فخر الدين بدور مرجريت أما يوسف وهبي نفسه فاكتفى بدور الأب.

وكان فريد الأطرش يختار القصص بعناية، وبالذات القصص التي تتقاطع ولو قليلا مع قصة حياته. ففيلم عهد الهوى هذا، يمثل فقدان الحبيب بعد أن غفر له كل زلاته أو حتى كبائره، وخداع الآخرين له.. وفيلم حكاية العمر كله، وهو من الأفلام المهمة لفريد، فيمثل ضياع العمر بالنسبة له، وعدم جدوى فائدة البحث عن الحبيب بعد ذلك.

أما فيلم ودعت حبك والذي أثار ضجة كبيرة حين عرضه، بسبب وفاة البطل في النهاية، فلم يقنع المتفرجين سوى خروج فريد فاتحا الستار ليقول للمتفرجين ها أنا ذا لم أمت.

ولا يجب أن ننسى فيلم رسالة من امرأة مجهولة للمنتج صلاح ذو الفقار والمخرج صلاح أبو سيف وكم تقاطعت الأحداث مع قصة حياة الموسيقار الكبير فريد الأطرش.

وكان الفيلم هذا تحولا في حياة الفنانة التي شاركته بطولة الفيلم، لبنى عبد العزيز، وغرس حب الموسيقار وطيبته.

والتي طالما أنصفته وتكلمت بجرأة عنه غير مهتمة بآراء الآخرين التي تريد تذويب قيمة فن ومشوار هذا الموسيقار الكبير.

وبالنسبة للخدمات الفنية الكبيرة التي قدمها الموسيقار الأطرش للفنانين الآخرين والفنانات، يطفو على السطح ما صرحت به الفنانة اللبنانية صباح مؤخرا: لا عيب في أن أقول أن من رفعني ومن قدمني للجمهور هو الموسيقار فريد الأطرش. حدث هذا عندما تنكرت الفنانة رولا لدور صباح في شهرتها ووقوفها معها. ولكن، سيدتي صباح، لم تنصف الموسيقار في حياته، ولم تقولي هذا الشيء إلا الآن، بعد فوات الأوان. مع أن الموسيقار الأطرش لم يصرح إلا تصريحا واحدا يخص صباح عندما قال قبل وفاته: لم تقدرني صباح كما يجب، لقد قدمت لها خدمات تستحق التقدير.