الثلاثاء 29 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز مسئول عن ثلاجة مواد غذائية بها مواد فاسدة بالزيتون

أرشيفية
أرشيفية

قررت نيابة الزيتون، الثلاثاء، حجز مسئول عن ثلاجة مواد غذائية بها مواد فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية. 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم من ضبط مسئول عن ثلاجة مواد غذائية بها مواد فاسدة، في منطقة الزيتون.

وتبين حيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل الثلاجة على قرابة 2 طن جبن "جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر المحضر اللازم  وتولت  النيابة التحقيق.

النيابة الثلاثاء حجز تحقيق أرباح استهلاك

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