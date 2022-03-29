الثلاثاء 29 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انتقادات للأمير هاري بعد غيابه عن حفل تأبين جده

الامير هاري وجدته
الامير هاري وجدته الملكة اليزابيث الثانية

أكدت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن الأمير هاري تعرض لانتقادات لاذعة بسبب بقائه في كاليفورنيا وعدم حضوره حفل تأبين جده الأمير فيليب في وستمنستر أبي هذا الصباح، حيث وصف ضابط الحماية السابق لدوق ادنبره الراحل ريتشارد جريفين غيابه بأنه «مثير للشفقة».

وتابعت أن دوق ودوقة ساسكس ظلا في قصرهما البالغ 14 مليون دولار في مونتيسيتو بينما تجمع باقي أفراد العائلة المالكة، بما في ذلك الملكة اليزابيث الثانية على الرغم من المشكلات الصحية الأخيرة، في لندن لحضور هذا الحدث المؤثر.

وأضافت أن هاري المقرر أن يسافر إلى هولندا في غضون أسبوعين لحضور دورة ألعاب، رفض السفر بسبب خلاف حول أمنة.

ورفع دوق ساسكس البالغ من العمر 37 عامًا، دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية بعد أن قيل له إنه لن يحصل بعد ذلك على "نفس الدرجة" من الحماية الشخصية عند زيارته من الولايات المتحدة، على الرغم من عرضه دفع ثمن ذلك بنفسه.

ومع ذلك، وصف ريتشارد جريفين عذره بأنه "مثير للشفقة"، قائلا: "الأمير فيليب كان جدهم، لذلك من الواضح أن ويليام قد تلقى تدريبًا رائعًا منه وسيتعلم منه أتمنى فقط أن يدرك هاري بعض هذه الأشياء".

وتابع: "غياب هاري كان خيبة أمل كبيرة للجميع، فكان الناس يتحدثون عنه، حتى ان بعضهم تناسى حفل التأبين".
وأضاف "في نهاية اليوم، إذا كان قلقًا بشأن الأمن، لكان بإمكانه أن يظل عالقًا مع أخيه ووالده اللذين يتمتعان بأمان رائع وكان سيكون أكثر من آمن".

كما انتقد مراقبون آخرون من العائلة المالكة هاري لكونه الامير الوحيد الكبير الذي فاته تكريم الأمير فيليب.

وقالت الكاتبة الملكية أنجيلا ليفين: "يسعدنا أن نرى أحفاد الأحفاد في خدمة شكر الأمير فيليب، الكثير من أفراد العائلة المالكة، ومئات من أولئك المرتبطين بجمعياته الخير، لن ينسى أحد أو يغفر لمن لم يشعر بالأمان".

ولجأ البريطانيون لتطبيق تويتر لانتقاد دوق ساسكس، حيث كتب أحدهم: "أنا دائمًا أدافع عن الأمير هاري بغض النظر عن أي شيء، فكان من المهم للغاية حضور حفل تأبين جده".

بينما قال آخر: "إنه لأمر مخز أن الأمير هاري رفض الحضور، لكن هذا هو نفس الرجل الذي فضح عائلته على التلفزيون العالمي بينما كان جده يعاني من مرض خطير في المستشفى".

بينما علق ثالث قائلاً: "آسف لكن الأمير هاري يجب أن يكون هناك، بلا شك ولا جدال".

كاليفورنيا مراسم الأمير هاري الملكة إليزابيث العائلة المالكة دوق ودوقة ساسكس

رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

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