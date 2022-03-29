الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تعيين ياسر قورة عضوًا بالهيئة العليا لحزب الوفد

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة

أصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرار رقم 282 لسنة 2022  بتعيين المهندس ياسر قورة عضواً بالهيئة العليا لحزب الوفد، وذلك طبقا للائحة الأساسية للحزب. 

يذكر أن المهندس ياسر قورة قيادي بحزب الوفد وله تاريخ وفدي ومواقف وطنية خلال مشواره السياسي بحزب الوفد، بالإضافة إلى أنه كان مرشحا لرئاسة حزب الوفد 2022.

«خارجية الوفد» تستضيف مستشارة السفارة الصينية في مصر

كانت قد استضافت اللجنة النوعية للعلاقات الخارجية في حزب الوفد برئاسة الدكتور حسن بدراوي، وانج زيجوان مستشارة السفارة الصينية في مصر، ولي اكسين السكرتير الثالث بالسفارة في زيارتهما الثانية لمقر حزب الوفد.

ووجهت مستشارة السفارة الصينية في مصر التهنئة للدكتور عبدالسند يمامة على فوزه بمنصب رئاسة حزب الوفد 2022، مؤكدة أن العلاقات بين الحزبين ستشهد تطورًا كبيرًا في ظل قيادته من خلال التعاون المشترك.

وأكدت زيجوان أن هناك علاقات وطيدة بين مصر ممثلة في حزب الوفد وبين الحزب الشيوعي الصيني والسفارة الصينية، حيث شارك ممثلو بيت الأمة في الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني الحزب الحاكم في الصين.

وأوضحت مستشارة السفارة الصينية في مصر، أن الحزب الشيوعي الصيني من خلال دراسة أجراها حول أقدم الأحزاب السياسية في العالم، كان مهتمًا جدًا بدراسة حزب الوفد كأحد من أهم تلك الأحزاب، لافتة إلى أن هناك حرصا كبيرا ليكون هناك تعاون بين الحزبين اللذان يملكان تاريخًا ثقافيًا كبيرًا.

وثمنت زيجوان اهتمام حزب الوفد بتوجيه التهنئة لها عند وصولها إلى مصر، ومشاركة الصين حُزنها على الطائرة المنكوبة، بما يعكس مشاعر الود والاحترام المتبادل بين حزب الوفد العريق ودولة الصين والحزب الشيوعي الصيني.

وأشارت إلى العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورًا كبيرًا خاصة في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى صارت نموذجًا يُحتذى به في العلاقات المتبادلة ودفع الشراكة بين البلدين، والتي ظهرت على سبيل المثال في مواجهة جائحة كورونا وزيارة مصر للصين لتقديم المساعدات اللازمة، والتعاون المشترك أيضًا في تقديم 500 ألف جرعة من لقاح كورونا لدولة فلسطين، مما يُبشر بالتعاون التواصل من أجل مستقبل مشترك أفضل.

وأكدت مستشارة السفارة الصينية في مصر أن هناك تطلعات نحو التحفيز لمزيد من التواصل وتبادل الرسائل والاجتماعات الافتراضية لاستمرار هذا التعاون، وذلك بالتزامن مع ذكرى مئوية تأسيس الحزب الشيوعي الصيني، بحضور قادة الأحزاب العالمية التي يعتبر الوفد جزءا أساسيا منها، للتزود بالمستجدات وبرامج الحزب الحاكم في الصين والتي تؤكد على تفعيل مبادرة الحزام الوطني التي تم إطلاقها في 2020 وكان حزب الوفد جزءًا منها، لنجدد الدعوة إليها في مايو المقبل.

وتابعت: نعتبر الأحزاب بصفتها ممثلا للرأي العام لديها دور مهم، لتعزيز بناء الحزام الوطني بين مصر والصين نتحدث عن المستجدات وإمكانية الاستثمار في مصر، إذ أن في مصر أحزاب كبيرة لها مشاركة وحضور داخل البرلمان المصري، وهي قنوات خاصة لبث أفكار الحزام الوطني.

الدكتور عبد السند يمامة حزب الوفد المهندس ياسر قورة الهيئة العليا لحزب الوفد مواقف وطنية

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العمدة الثقافي!

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