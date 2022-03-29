الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل كراسة شروط الإسكان 2022.. وعدد الشقق المتاحة

الوحدات السكنية
الوحدات السكنية

كراسة شروط الإسكان 2022.. يسعى الشباب والمواطنين على الحصول على وحدات سكنية، بعدما أتاحت الدولة المصرية فرص لهم لتقديم كافة الفرص لكي يتمكنوا من اقتناء شقق لهم وضمان حياة كريمة، وبدأ صندوق «الإسكان الاجتماعي» و«دعم التمويل العقاري» فتح باب الحجز مرة ثانية لشقق «سكن مصر» وشقق «دار مصر» و«جنة»، خلال يومي 29 و30 يوم مارس، بعد أن انتهت الحجوزات المخصصة لمشروع سكن مصر ومشروع دار مصر، الأسبوع الماضي.

وتستعرض «الدستور» تفاصيل عدد الشقق المتاحة بكراسة شروط الاسكان 2022، التي جاءت على النحو الآتي:

كراسة شروط الإسكان 2022 لمشروع سكن مصر ومشروع دار مصر

 

عدد الشقق بكراسة شروط الإسكان:
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن عدد الوحدات التي تكون متاحة للحجز بمشروع "سكن مصر"، والتي وصلت إلى 10 آلاف شقة، وكذلك وصل عدد الأشخاص الحاجزين للوحدات السكنية في مشروع "سكن مصر" بالمرحلة الأولى لـ 4724 شخصا بكل من مدن: مدينة أكتوبر الجديدة – مدينة الشروق – مدينة القاهرة الجديدة – مدينة المنيا الجديدة – مدينة حدائق أكتوبر – مدينة ناصر (غرب أسيوط) – مدينة العبور الجديدة – مدينة بدر – مدينة دمياط الجديدة، وكذلك في يوم 21 ويوم 22 مارس 2022 الماضيين.

رابط حجز وحدات سكن مصر 2022 ومواعيد مشروعي دار مصر وجنة


وبلغ عدد الوحدات السكنية المتبقية من مشروع "سكن مصر" 5366 وحدة سكنية بمدن: مدينة أكتوبر الجديدة – مدينة الشروق – مدينة القاهرة الجديدة – مدينة المنيا الجديدة – مدينة حدائق أكتوبر – مدينة ناصر بغرب أسيوط.

بينما وصل مشروع دار مصر، لعدد الوحدات المتاحة للحجز بالمرحلة الأولى لـ 2612 شقة في كل من المدن الجديدة، وبلغ عدد الوحدات المتبقية من "مشروع دار مصر" إلى 130 وحدة بمدينة السادات.

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