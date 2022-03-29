الثلاثاء 29 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«يوم النشر الدولى العلمى الثانى».. فعالية بكلية طب الأسنان جامعة المنصورة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت كلية طب الأسنان اليوم الثلاثاء فعاليات "يوم النشر الدولى العلمى الثانى" بقاعة  الدكتور محمد حسن القناوى للمؤتمرات بالكلية، بحضور كل من  الدكتور أشرف عبدالباسط  رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أشرف طارق حافظ  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث،  الدكتور ياسر لطفى عميد كلية طب الأسنان، الدكتورة منى منتصر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس  بالكلية.
أثنى الدكتور أشرف عبدالباسط على جهد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وباحثى كلية طب الأسنان فى مجال النشر الدولى، وعلى مشاركة عدد من الباحثين فى مسابقة الملصقات العلمية.
ووعد باستمرار دعم الجامعة للكلية وطالب أساتذة الكلية بمزيد من النشر الدولى وبتنويع مصادر تمويله . 
وأشار  الدكتور أشرف طارق حافظ إلى مشاركة أساتذة وباحثى كلية طب الأسنان المميزة فى النشر الدولى لجامعة المنصورة، ونادى بضرورة اهتمام  أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين بزيادة التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية فى مجال النشر الدولى مما يساهم فى استمرار مكانة جامعة المنصورة المميزة فى التصنيفات الدولية.
ثمن الدكتور ياسر لطفى دعم  الدكتور أشرف عبد الباسط والدكتور أشرف حافظ لكلية طب الأسنان، وأشاد بدور أساتذة الكلية وباحثيها فى مجال النشر الدولى.
استعرضت الدكتورة منى منتصر مساهمة كلية طب الأسنان فى النشر الدولى خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأضافت أن كلية طب الأسنان جاءت ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم وفقا لتصنيف شانجهاى. 

ونوهت بأن 12.5% من أبحاث الكلية الدولية تم نشرها فى أفضل 10 مجلات عالميا وأن 45% منها تمت بالتعاون مع جامعات ومؤسسات بحثية بكافة أنحاء العالم، وذكرت أن ٣ من أساتذة الكلية تضمنتهم قائمة ستامفورد لأعلى الاستشهادات المرجعية.
تم تكريم أساتذة كلية طب الأسنان الأكثر تأثيرا فى مجال النشر الدولى، أعضاء هيئة التدريس بالكلية الذين قاموا بالنشر الدولى عام 2021م فى مجلات علمية ذات تصنيف Q1 , Q2، طلاب الماجستير والدكتوراه بالكلية المشاركين بملصقات علمية فى مسابقة الملصقات.
وتم افتتاح تجديدات الدور الأرضى بالكلية والتى تشمل إدارات: شئون الطلاب، الدراسات العليا، شؤون الخريجين، رعاية الطلاب مما يساهم فى تطوير بيئة العمل الإدارى بالكلية.

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طب الأسنان الثلاثاء يوم النشر المؤتمرات الكلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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