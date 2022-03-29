مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادثين بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية، الثلاثاء حادثين مروريين أسفرا عن مصرع وإصابة 3 أشخاص.

وهرعت سيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ووقع الحادث الأول بطريق الزقازيق أبوحماد، حيث أطاحت سيارة طائشة بـ"عبدالباسط ع"، 55 عامًا، أثناء عبوره الطريق أمام مدرسة خاصة، ونتج عن ذلك مصرعه على الفور.

فيما وقع الحادث الثاني بطريق الزقازيق منيا القمح، حيث انقلبت دراجة بخارية أمام محطة وقود شرويدة بسبب السرعة الجنونية والتخطي الخاطئ ونتجت عن ذلك إصابة "مصطفى. اف" 30 عامًا و"محمد. ا "37 عامًا بسحجات وكدمات.

تم إخطار اللواء مدير أمن الشرقية، وانتقلت على الفور قوات الشرطة بإشراف اللواء عمرو رءوف مدير المباحث الجنائية إلى موقع الحادثين، حيث أشرفت على نقل الجثة والمصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الأحرار، وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق.