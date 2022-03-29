سفارة مصر في كوبا تحتفل بالذكرى الـ 73 لإقامة العلاقات الدبلوماسية

أطلق السفير ماهر العدوي، سفير مصر لدى هافانا، ونائب وزير الثقافة الكوبي، ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية، ومدير الإدارة الاقتصادية بمحافظة «آرتميسا»، احتفالية بمناسبة مرور 73 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

وفي إطار احتفالات سفار مصر لدى كوبا بذكرى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تم غرس شجرة تعبيرًا عن أواصر الصداقة بين البلدين.

غرس شجرة احتفالا بـ73 عامًا من العلاقات بين مصر وكوبا

فعاليات سبقت الاحتفال

وقال سفير مصر إن الاحتفالية تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات، والتي سبقها التوقيع على بروتوكول للتعاون الثقافي بين البلدين في شهر فبراير الماضي، ثم إقامة أسبوع ثقافي مصري في محافظة «بينار ديل ريو»، خلال مارس الجاري.

وأشار إلى أن عام 2022 سيشهد عددًا آخرًا من الاحتفالات بهذه المناسبة، مضيفًا أن مصر تتطلع لمشاركة كوبا في مؤتمر «COP 27» للمناخ في نوفمبر المقبل، نظرًا للأهمية التي توليها البلدين لموضوعات البيئة وتغير المناخ.

وألقى مندوب محافظة «آرتميسا»، كلمة، نيابةً عن الجانب الكوبي، أكد فيها قوة العلاقات التاريخية بين البلدين، وأن كوبا تحرص على الاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية لما تمثله من عراقة وتنوع على المستويات الإقليمية والدولية، وأن المحافظة تتطلع للتعاون مع مثيلاتها في مصر.