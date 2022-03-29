الثلاثاء 29 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

يبحث الاستعداد لاستقبال شهر رمضان.. بدء اجتماع مجلس المحافظين برئاسة مدبولى

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، لبحث توافر كافة الاحتياجات والسلع الأساسية للمواطنين، في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم.

يشارك في الاجتماع الذي بدأ قبل قليل، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وعدد من الوزراء والمعنيين، ومن المقرر أن يعلن نتائج الاجتماع عقب انتهائه.

وعُقد اليوم الثلاثاء، الموافق 29 مارس 2022 بالقاهرة، بجمهورية مصر العربية، اجتماع بين رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية،  الدكتور مصطفى مدبولى، وكل من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية بدولة قطر، وعلى بن أحمد الكوارى، وزير المالية بدولة قطر، وسالم بن مبارك آل شافى، السفير القطرى بالقاهرة، وبحضور  الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، و الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعدد من المسئولين المصريين والقطريين .  

وقد تناول الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.

وينتهز الجانبان هذه المناسبة للإشادة بخطوة تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيرى خارجية البلدين الشقيقين، بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.

وفى إطار تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين الشقيقين، يشير الجانبان إلى الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بجمهورية مصر العربية بإجمالى قدره 5 مليارات دولار في الفترة القادمة.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين اليوم توافر كافة الاحتياجات والسلع الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم

رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

كيفية تسجيل العقارات والممتلكات بالشهر العقاري في القانون الجديد 2022

المفتى: الرئيس السيسى انتهج فى العمل الخيرى الوطنى منهجًا وفلسفة عميقة

الآن.. آخر موعد لشراء شهادات بنك مصر والبنك الأهلى بفائدة 18%

سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء بالأسواق المصرية 29-3- 2022 في جميع المصانع

انهيار فريد الديب فى عزاء رجائى عطية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زيارة تاريخية لملك الأردن عبدالله الثانى إلى رام الله الفلسطينية

علي ترك

حديث «المرافعة الأخيرة»

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الفريدتان.. والتكريم الرئاسي للمرأة

أحمد سعد زايد

تحطيم هياكل الوهم والعنف

منى رجب

أخلاقنا فى الشهر الكريم

سمر فرج فودة

الخطة ٧١٧

محمود خليل

علاقة قديمة متجددة

ماجد حبته

كوكب اليابان الصديق

صور

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

زكريا عزمى يؤدى واجب العزاء فى رجائى عطية

عزاء الفنان أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

بيان مشترك بين إسرائيل والإمارات وأمريكا حول «التعايش الديني»

قال "الضفة بدلاً من يهودا والسامرة".. هل تخلى "بينيت" عن مباديء اليمين؟

تقرير «مدار»: المُستوطنون كثفوا اعتداءاتهم على الأراضى الفلسطينية خلال العام الماضى