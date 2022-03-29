يبحث الاستعداد لاستقبال شهر رمضان.. بدء اجتماع مجلس المحافظين برئاسة مدبولى

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، لبحث توافر كافة الاحتياجات والسلع الأساسية للمواطنين، في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم.

يشارك في الاجتماع الذي بدأ قبل قليل، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وعدد من الوزراء والمعنيين، ومن المقرر أن يعلن نتائج الاجتماع عقب انتهائه.

وعُقد اليوم الثلاثاء، الموافق 29 مارس 2022 بالقاهرة، بجمهورية مصر العربية، اجتماع بين رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، الدكتور مصطفى مدبولى، وكل من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية بدولة قطر، وعلى بن أحمد الكوارى، وزير المالية بدولة قطر، وسالم بن مبارك آل شافى، السفير القطرى بالقاهرة، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، و الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعدد من المسئولين المصريين والقطريين .

وقد تناول الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.

وينتهز الجانبان هذه المناسبة للإشادة بخطوة تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيرى خارجية البلدين الشقيقين، بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.

وفى إطار تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين الشقيقين، يشير الجانبان إلى الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بجمهورية مصر العربية بإجمالى قدره 5 مليارات دولار في الفترة القادمة.