محافظ أسوان: 92 معرضًا ومنفذًا لتوفير احتياجات المواطنين من السلع برمضان

عقد مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس حضره اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بالإضافة إلى الوزراء المعنيين والمحافظين.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه كانت هناك تعليمات مشددة من رئيس الوزراء أثناء الإجتماع لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بأهمية استمرار جهود كافة أجهزة الدولة المعنية لضمان انتظام توافر السلع الغذائية والاستهلاكية والأساسية للمواطنين خلال الفترة الحالية والقادمة، والتوسع فى إقامة المزيد من المعارض والمنافذ الخاصة ببيع تلك السلع من خلال المعارض حيث تم افتتاح 24 معرض "أهلاً رمضان" بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وكذا 7 شوادر، بجانب 32 مجمع استهلاكي و4 مواقع متحركة، بالإضافة إلى 14 موقع للخدمة الوطنية، علاوة على 4 مواقع ثابتة تابعة لوزارة الزراعة و7 مواقع متحركة تابعة للقطاع الخاص.

وأشار محافظ أسوان إلى أن ذلك يتوازى مع استكمال حملات الرقابة التموينية المشددة على الأسواق وتكثيفها لتحقيق الإنضباط المطلوب بها منعاً لأي ممارسات احتكارية حيث أسفرت عن تحرير 571 محضر متنوع تشمل مخابز وأسواق، كما تم عقد اجتماع مع كبار تجار الخضروات والفاكهة بالمحافظة للتأكد من توافر جميع السلع وحثهم على البيع بأسعار تعادل سعر الجملة بأقل عن مثيلاتها فى الأسواق وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين بالمحافظة.

وأوضح اللواء أشرف عطية بأن المحافظة قامت أيضاً بالتنسيق مع مديرية التموين وقطاع أسوان العسكرى لتوفير جميع السلع الغذائية بمنافذ التابعة للقوات المسلحة بإجمالي 14 منفذ لتوفير السلع المتنوعة للمواطنين بأسعار مخفضة، كما تم التنسيق أيضاً مع مديرية أمن أسوان لتوفير السلع الغذائية المختلفة طوال الشهر الكريم بالمنافذ التابعة لوزارة الداخلية "أمان" بإجمالي 10 منافذ.

وتابع اللواء أشرف عطية أن المستهدف توريد الأقماح بإجمالي 166 ألف و 450 طن حيث يتم المتابعة الميدانية بجميع الشون والصوامع للتأكد من مدى جاهزيتها بالضوابط الخاصة بتداول القمح والصادرة من وزارة التموين، كما تم تجهيز اللجان الخاصة باستلام الأقماح.