الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أعلام مصر تزين الشوارع قبل انطلاق مباراة مصر والسنغال

أعلام مصر
أعلام مصر

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراه منتخب مصر والسنغال والتي تنطلق في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على الملعب الأولمبي الجديد بمدينة ديامينياتو القريبة من العاصمة داكار، وذلك بعد أن حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0.

وتزامنًا مع مباراة اليوم انتشر العديد من الباعة الجائلين بمختلف شوارع القاهرة والجيزة والذين يحملون أعلام مصر ويطلقون الصفافير كشكل من أشكال الاحتفالات وتعبيرًا عن الفرحة لمشاركة مصر في تصفيات كأس العالم.

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ويقول محمد أحد الباعة الجائلين بشوارع الجيزة إن المباريات بشكل عام موسم رزق لهم ينتظروه للاحتفال ولمضاعفة مبيعاتهم وتكثيف الأعلام في بضائعهم والتي يكثر عليها الطلب في تلك الأيام التي توافق وجود مباراه لمنتخب مصر، لافتًا إلى أن الأسعار تبدأ من 5 لـ15 جنيهات.

تابع إن اليوم الثلاثاء الموافق مباراة مصر والسنغال هناك حالة من الحماس والترقب في الشوارع المصرية والجميع على أمل أن يفوز المنتخب وتتأهل مصر لتصفيات كأس العالم، قائلًا "بمشي في الشارع والأعلام ترفرف معايا وبفضل أصفر بالزمامير اللي معايا والسواقين بترد عليا بالكلكسات العربية وبنفرح ونحتفل كلنا في اليوم دا".

أضاف أن الإقبال كبير على شراء الأعلام إلا أن بمجرد الفوز في مباراة اليوم سوف يتضاعف الإقبال وتتكثف حركة الإقبال على الأعلام المصرية.

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يأتي ذلك في ظل خوض منتخب مصر مباراة إيابًا أمام السنغال، للتأهل لكأس العالم 2022، وذلك اليوم الثلاثاء.

ويجري اليوم الثلاثاء مباراة مهمة بين منتخب مصر ونظيره السنغالي في السابعة مساء اليوم، على الملعب الأولمبي الجديد بمدينة ديامينياتو القريبة من العاصمة داكار، وذلك بعد أن حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0.

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القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

المباراة مُذاعة على قناتي «ON TIME SPORTS 1 و«ON TIME SPORTS 2» المصريتين المفتوحتين على القمر الصناعي «نايل سات»، بتعليق من مدحت شلبي ومحمد الكواليني على الأولى، وحاتم بطيشة ومؤمن حسن على الثانية.

وفيما يلي تردد واحد للقناتين على  «النايل سات»:

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التردد: 11862

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي «V».

ثاني المباريات العربية ستكون بين منتخب الجزائر ونظيره الكاميروني، في التاسعة والنصف مساءً، على ملعب «مصطفى تشاكر» في البليدة، بعدما حقق «الخضر» الفوز ذهابًا بهدف نظيف.

مصر والسنغال مباراة الملعب الأولمبي داكار لباعة الجائلين أعلام مصر القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

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