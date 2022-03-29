في ذكرى تعويم الجانحة.. سفينة أخرى لإيفرجيفن تعلق بأمريكا

يبدو أن حظ شركة الشحن ايفر جرين العالمية لا يزال عثر، ففي الذكرى الأولى لجنوح السفينة العملاقة إيفر جيفن بقناة السويس المصرية علقت لها سفينة أخرى في الخامس عشر من الشهر الحالي ولا زالت عالقة حتى الآن، وقد أفادت قوات خفر السواحل الأمريكية بأن سفينة حاويات عالقة في خليج تشيسابيك بالقرب من بالتيمور.

وعلى عكس التجربة المصرية التي نجحت في تعويم السفينة في مدة 6 أيام، قد فشلت السلطات الأمريكية، فهي حتى الآن تبذل جهودًا مضنية لإزاحة سفينة حاويات تخص نفس الشركة، ويبلغ طولها 334 مترا علقت قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، وتحمل اسم إيفر فوروارد.

وقال خفر السواحل الأمريكي إنه يعمل مع وزارة البيئة في ولاية ماريلاند لإعادة تعويم السفينة "إيفر فوروارد" التي ترفع علم هونج كونج بعد أن جنحت في خليج تشيسابيك، بالقرب من قناة كريجيل قبالة بالتيمور بولاية ماريلاند.

وقال ضابط بخفر السواحل إن القوات تلقت الأحد (15 مارس 2022) تقارير تفيد بأن "إيفر فوروارد" علقت ويجري خفر السواحل الآن تفتيشا كل أربع ساعات للتأكد من سلامة الطاقم والحياة البحرية.

وقد ردت الشركة "إيفر جرين" البحرية التايوانية في بيان خاص لها قائلة: "إننا نجري ترتيبات للغواصين لإجراء عمليات فحص تحت الماء للتحقق من أي ضرر بالسفينة، وتنسق مع جميع الأطراف المعنية لإعادة تعويم السفينة في أسرع وقت ممكن". وأضافت "سبب الحادث قيد التحقيق من السلطة المختصة". وأكدت الشركة في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إن الحادث لم يتسبب في تسرب وقود ولم يعطل حركة المرور من الميناء وإليه.

يعادل حجمها 4 ملاعب كرة قدم.. تعرف على السفينة الجانحة بالسويس

وفي الذكرى الأولى لجنوح “إيفرجيفن” في قناة السويس، التي لفتت أنظار العالم لأيام، بعد أن عطلت حركة تسيير البضائع العالمية، وعرفت الساعات الأولى من يوم 29 مارس 2021، محاولات ايجابية لتحريكها وتخليص السفن العالقة معها، فما هي مواصفات السفينة الجانحة التي شغلت العالم.

1- يبلغ طول السفينة 400 متر (1300 قدم)، وهي محاطة قطريًا عبر قناة لا يزيد عرضها كثيرًا عن 200 متر وتعادل حجم أربعة ملاعب لكرة القدم.

2- إيفر جيفن هي سفينة حاويات من الدرجة الذهبية ، واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم.

3- السفينة مملوكة لشركة “شو كيزن كايشا” تابعة لملكية وتأجير السفن التابعة لشركة بناء سفن يابانية كبيرة.

4- أجرتها شركة “ايفرجرين مارين” لنقل الحاويات والشحن ومقرها في تايوان.

6- إيفر جيفن هي واحدة من 13 سفينة حاويات تم بناؤها وفقًا لتصميم “ايماباري20000” الذي طورته شركة “ايماباري شيب بويلدنيغ” اليابانية.

7- الحمولة الإجمالية للسفينة 220940، حمولة صافية قدرها 99155، وحمولتها الساكنة من 199629 طن.

8- المحرك الرئيسي ديزل ثنائي الأشواط منخفض السرعة.

9- سرعة السفينة تبلغ 22.8 عقدة (42.2 كم / ساعة،26.2 ميل في الساعة).