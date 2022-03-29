موعد امتحانات الترم الثاني 2022 للجامعات والمدارس للعام الدراسي الحالي

يبحث الكثير من الطلاب على موعد امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 20121/2022، حيث أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات ملتزمة بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني و من المقرر أنه يستمر لمدة ١٦ اسبوع علي ان تنتهي الدراسة يوم ٦ يونيو وتبدأ الامتحانات خلال شهري يونيو و يوليو.

موعد امتحانات الترم الثاني 2022 للجامعات

وكشف الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد امتحانات الترم الثاني 2022 للجامعات والذي أكد أنها ستكون خلال شهري يونيو ويوليو القادمين، وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة في كل منها.

كما كشف عبد الغفار عن ميعاد نهاية الترم الثاني بالجامعات والذي حددته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيوم الخميس 9 يونيو القادم، ليبدأ موعد امتحانات الترم الثاني 2022 للجامعات في يونيو القادم.

وشدد المجلس الأعلى للجامعات، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء فيروس كورونا ومنع دخول أي طالب لم يحصل على تطعيم كورونا من دخول الحرم الجامعي وأداء الامتحانات، تنفيذا لتوجيهات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء.

وتطبق الجامعات، نظام التعليم الحضوري، بالإضافة إلى نظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم عن بعد والتعليم وجها لوجه ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة الوباء.

موعد امتحانات الترم الثاني 2022 للمدارس

وفي المرحلة التعليم الأساسي، أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الترم الثاني 2022 للمدارس لبدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 7 مايو 2022.

كما حددت وزارة التربية والتعليم، الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021-2022، وطبقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يستمر الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري حتى 9 يونيو 2022، وتصل مدة الدراسة الفعلية بالفصل الدراسي الثاني لعام 2022 إلى 97 يومًا.



ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة وفرت العديد من المنصات التعليمية للطلاب، للتدريب على فهم مخرجات التعلم في المقررات الدراسية.