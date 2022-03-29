فحص وتحليل نتائج.. خطط هيئة الدواء لضبط سوق الأدوية

هيئة الدواء المصرية لها دور محورى وهام جداً لتنظيم سوق الدواء فى مصر، بدءاً من تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التى تدخل فى تصنيعها وتراخيص مصانع الدواء وتدريب الكوادر الصيدلية وشن حملات تفتيشية لمراقبة السوق والتأكد من عدم وجود أى أدوية غير مرخصة أو مهربة أو غير صالحة للإستخدام أو مخدرة.

الهيئة والتى تتبع رئيس مجلس الوزراء، تم إنشاءها لتحل محل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية.



مهام هيئة الدواء المصرية



تتولى هيئة الدواء المصرية مهام تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التى تدخل فى تصنيعها، تنفيذ الأنظمة واللوائح المتعلقة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية، وإصدار التراخيص لمختلف أنواع المؤسسات الصيدلية والمصانع الخاصة، وتختص الهيئة بفحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية والنباتات والأعشاب التي لها ادعاء طبي ومستحضرات التجميل.

وتقوم هيئة الدواء المصرية، بفحص المستلزمات الطبية والنظارات والعدسات اللاصقة والأجهزة الإلكترونية ذات الأثر على الصحة العامة والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية، كما تقوم الهيئة بالإفراج عن المستورد من المستحضرات والمستلزمات الطبية.

لم يقتصر دور الهيئة عند فحص الأدوية والمستلزمات الطبية والتراخيص فقط، وإنما تقوم تقييم نتائج البحوث الطبية ما قبل الإكلينيكية والإكلينيكية، والمراجعة العلمية للمستحضر الدوائي أو البيولوجي، وذلك قبل البدء في إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية.



حملات تفتيشية



تقوم هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، بحملات تفتيشية، على المؤسسات الصيدلية، لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول الأدوية، وصلاحية استخدام المستحضرات، ورصد مختلف المواقع الإلكترونية، والتطبيقات المختلفة، وكافة مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بعرض وبيع وتداول المستحضرات الصيدلية.

ووفقاً لأخر بيان صادر عن هيئة الدواء، فإن الحملات التفتيشية التى شنتها الهيئة الأسبوع الماضى، أسفرت عن ضبط أدوية مهربة ومغشوشة وغير مسجلة بالهيئة، وأخرى مدرجة بجداول المخدرات، وتقدر قيمتها المالية بحوالي ٣ ملايين جنيه.

وتمكن مفتشو الصيدلة بهيئة الدواء من ضبط كمية من الأدوية المهربة والمقلدة وغير المسجلة بالهيئة، وأخرى مدرجة بجداول المخدرات، وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية بفواتير مجهولة البيانات، وذلك بعدد من الصيدليات ومخازن الأدوية، بلغت ما يقرب من ٦٠٠٠ عبوة، بقيمة مالية ٢ مليون جنيه.

كما تمكنت وحدة مكافحة جرائم الإنترنت ونواقص الأدوية بالهيئة بالتعاون مع الجهات الرقابية من ضبط صفحة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لتداول الأدوية بطريقة غير مشروعة، حيث تم تحرير محضر بالوقائع، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

