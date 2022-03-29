الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

محافظ الإمارات لدى «أوبك»: نواصل دورنا المحورى فى دعم استقرار أسواق النفط

أحمد الكعبي
أحمد الكعبي

أكد محافظ الإمارات لدى منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أحمد الكعبي، أن بلاده تواصل دورها المحوري في دعم استقرار أسواق النفط، وتلبية احتياجات الطاقة العالمية.

وقال الكعبي- في تصريح أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام": إن أبوظبي عضو فاعل في منظمة "أوبك" وتلعب دورًا محوريًا في تحقيق الاستقرار بالأسواق والمشاركة في رسم ووضع السياسات العالمية بقطاع النفط.

وأضاف أن الإمارات تولت رئاسة "أوبك" في عام 2018 ونجحت في إدارة ملف "أوبك+" بالتعاون مع الشركاء؛ ما عزز من توازن أسواق النفط، مشيرًا إلى استمرار الإمارات كمصدر موثوق وداعم لتوفير احتياجات السوق العالمية من النفط.

ابوظبى أوبك أسواق النفط

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