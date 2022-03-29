تعذر حضور «طبيب الكركمين» للمحكمة الاقتصادية

تعذر حضور أحمد أبو النصر الشهير بـ «طبيب الكركمين»، إلى مقر المحكمة الإقتصادية للحكم عليه في قضية بيع الأعشاب والنباتات الطبية المخالفة.



وكان عدد من أهل المتهم أحمد أبوالنصر، المعروف إعلاميا بـ«طبيب الكركمين»، قد وصلوا إلى المحكمة الاقتصادية، لحضور جلسة الحكم عليه بتهمة بيع أعشاب ونباتات طبية مخالفة للاشتراطات الصحية، تحت مسمى «الكركمين» على مواقع التواصل الاجتماعي.



كانت النيابة العامة قدمت المتهم أحمد أبوالنصر«طبيب الكركمين»، وآخر معه، إلى محكمة الجنح الاقتصادية لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة أو أي جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص، وإنشاء المتهم أحمد أبو النصر وإدارته صفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص.