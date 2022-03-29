الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

8 نماذج لتسجيل العقارات والممتلكات بمصلحة الشهر العقاري (صور)

وزير العدل
وزير العدل

أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الوزارة، إعداد مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، 8 نماذج خاصة بالحالات التي أقرها القانون لتسجيل العقارات والشقق.. 

الرقمي للتسجيل بالشهر العقاري 
 

وننشر خلال التقرير التالي نماذج التسجيل بمصلحة الشهر العقاري.

الرقمي للتسجيل بالشهر العقاري 
 
الرقمي للتسجيل بالشهر العقاري 
 
الرقمي للتسجيل بالشهر العقاري 
 
الرقمي للتسجيل بالشهر العقاري 
 
الرقمي للتسجيل بالشهر العقاري 
 
الرقمي للتسجيل بالشهر العقاري 
 
الرقمي للتسجيل بالشهر العقاري 
 
الرقمي للتسجيل بالشهر العقاري 
 

وتضمنت خطوات التسجيل في الشهر العقاري

- يسجل مقدم الطلب البيانات والمستندات المرفقة بطلبه المبينة على النموذج المعد لذلك بالتطبيق الإلكتروني، على أن يتقدم بأصولها قبل التوثيق أو التصديق حسب الأحوال، ولن يتم استكمال الإجراءات في حالة عدم تسجيل كافة البيانات المطلوبة.

- يُقر مقدم الطلب بصحة جميع البيانات والمستندات المقدمة منه، وموافقته على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الإلكتروني.

- بعد حفظ البيانات والمستندات المشار إليها يُظهر التطبيق رسالة للطالب بما يفيد رقم ورود طلبه، وساعته، وتاريخه.

- فور انتهاء الطالب من الحفظ يُرسل الطلب ومرفقاته للموظف المختص بالمأمورية، ليقوم بفحصه وإخطار الطالب.

- متى استوفى الطلب شكلاً، واتضح للمأمورية وجود طلب سابق عليه يُخطر مقدم الطلب برسالة نصية.

المستشار عمر مروان مصلحة الشهر العقاري التسجيل

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