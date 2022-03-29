الثلاثاء 29 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل استئناف فتاة «التيك توك» موكا حجازي لـ12 أبريل

موكا حجازي
موكا حجازي

أجلت محكمة الطفل بالجيزة، اليوم الثلاثاء، استئناف فتاة «التيك توك» موكا حجازى على حكم حبسها سنة فى اتهامها بممارسة أعمال منافية للآداب لجلسة 12 أبريل .

وكشفت التحقيقات التي تجريها النيابة، أن الفتاة موكا حجازي البالغة من العمر 16 عامًا؛ تعرفت على عدد من الشباب والفتيات، وبدأت علاقاتهم تتوطد تدريجيا حتى أقنعها أحدهم بضرورة إنشاء صفحة على تطبيق تيك توك، واستخدامه في نشر فيديوهات، لتحقيق نسب مشاهدة عالية، والاستفادة مادًيا عن طريق الإعلانات التي ستنهال عليها.

وأضافت التحقيقات أن الفتاة موكا حجازي؛ أطلقت صفحة على موقع تيك توك، وربطتها بحسابها عبر تطبيق إنستجرام، كما أنشأت صفحة على موقع يوتيوب، وبدأت في نشر فيديوهات، بمساعدة أحد المتهمين الصادر لهم ضبط وإحضار في القضية.

موكا حجازي محكمة الطفل بالجيزة حكم أعمال منافية للآداب تطبيق تيك توك

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