الكهرباء: إعلان حالة الطوارئ بالقطاع خلال شهر رمضان

يبدأ الموظفون بقطاع الكهرباء على مستوى المحافظات عملهم مع بدء حلول شهر رمضان بداية من الساعة الثامنة صباحًا في ديوان عام الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء والهيئات الأربع التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، على أن ينتهي العمل وفقًا لكل منهم على حده، ما عدا القطاعات التي تختص بتقديم الخدمة المباشرة لجمهور المشتركين، والإدارات المتعلقة بتلقي الأعطال والشكاوي، والتي تتعلق بعمل الصيانات والتدخل السريع في التعامل مع الأعطال أو الحوادث الطارئة.

وتستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بخطة موسعة لضمان استمرار استقرار إمدادات التغذية الكهربائية لجميع المشتركين على مستوى الجمهورية، وذلك بتطبيق عمل الورادي بمحطات الإنتاج وشركات توزيع الكهرباء، ومراجعة كافة جداول الصيانة الدورية لشبكات توزيع الكهرباء، استعدادًا لأي زيادة متوقعة في الأحمال خلال شهر رمضان المعظم.

وتتضمن استعدادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تجهيز ماكينات طوارئ كهرباء لتوفير التغذية الكهربائية البديلة في كل المحافظات، بالإضافة إلي توفير وحدات ديزل متنقلة لتوفير التغذية البديلة في أي مكان قد يحدث فيه عطل أو حادث طارئ يؤدي إلي قطع تيار التغذية المباشرة.