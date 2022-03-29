قبل مباراة مصر والسنغال.. كيف تتخلص من القلق والتوتر؟

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة مصر والسنغال، في تصفيات مونديال 2022، والتي من المقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وجميع المصريين العاشقين لكرة القدم، والمنتخب الوطني.

ومع هذا الدعم والحب للمنتخب الوطني ومع صعوبة مباراة مصر والسنغال وقوة الفريق المنافس، الذي يضم عدد من اللاعبين الكبار، يجعل الكثير من المصريين يشعر بحالة من القلق والتوتر من نتيجة هذه المباراة الحاسمة، وفي السطور التالية نقدم عدد من النصائح التي يمكن من خلالها التغلب على حالات القلق والتوتر خلال مباراة مصر والسنغال ، وذلك بحسب ما ورد في موقع "zwinningmindset".

كيف تتخلص من قلق وتوتر مباراة مصر والسنغال

1 - حدد مصدر التوتر:

من الصعب حل المشكلة إذا كنت لا تعرف سبب المشكلة، فقبل مشاهدة مباراة مصر والسنغال يمكن أن يكون هناك عدد من الضغوطات، منها حالات الجدل وتوقع نتائج المباراة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكذلك وجود صديق لك هو متشائم بالطبع ويخبرك بأنه لا مجال للفوز، كل هذه المؤثرات وأكثر يجب أن تحدد مصدرها، وتبتعد عنها تماما من الآن وحتى وقت المباراة لكي لا تصاب بمزيد من التوتر والقلق.

2- قم بإزالة المصدر إذا كان ذلك ممكنًا:

إذا كان مصدر قلقك هو شيء خارجي، وليس نابع من الداخل فمن الممكن أنه يمكنك ببساطة إنشاء مسافة بينك وبين كل ما يسبب لك أعصابك، فهذه طريقة جيدة للتخلص من كافة مسببات القلق والتوتر، دع ما يشغل تفكيرك فقط هو القدرة على مواجهة هذا الفريق، وأن الفريق الوطني بإمكانه الفوز أو على الأقل الحفاظ على النتائج السابقة مما يؤهله إلى الفوز أيضا.

3- اجلس في مكان هادئ:

إذا كان التواجد بين الجماهير الكبيرة ومشاهدة المباراة في الأماكن الخارجية من الممكن أن يزيد من عملية التوتر لديك، فمن الممكن أن تشاهد المباراة في مكان هادئ بعيدا عن كافة المؤثرات التي من الممكن أن تثير انفعالك أثناء مشاهدة المباراة برفق آخرين.

4- تناول شراب مهدئ للأعصاب:

تعمل المشروبات الدافئة على منحك شعورا بالهدوء والسكينة، احرص على تناول عدد من المشروبات الساخنة أثناء مشاهدة المباريات، فإن هذا الأمر من شأنه أن يعمل على تهدئة أعصابك طوال فترة المشاهدة.