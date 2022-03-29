الثلاثاء 29 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سحب 2727 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

تمكنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من سحب 2727 رخصة مركبة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، بمختلف محافظات الجمهورية. 

ومنحت وزارة الداخلية، مالكي المركبات مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني، لعدة فترات متلاحقة، وناشدتهم سرعة التوجه لوحدات المرور التابعة لهم، لتركيب الملصق، ومدت الوزارة ساعات العمل داخل وحدات المرور، وخصصت الفترة الزمنية من الساعة 5 مساءً حتى 8 مساءً، لتقديم خدمة تركيب الملصق فقط. 

ومع انتهاء آخر مهلة حددتها الوزارة، لتركيب الملصق، قامت الحملات المرورية بسحب آلاف الرخص بصورة يومية، دون فرض عقوبات أو غرامات على المركبات، بل ألزمتهم بتركيب الملصق لاستعادة الرخصة مرة أخرى. 

وبدأت الوزارة في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور، تجاه المركبات التى لم تقم بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته، وذلك اعتبارًا من 18 سبتمبر العام الماضي. 

الإدارة العامة للمرور تركيب الملصق الالكتروني الداخلية سحب

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