الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الطيران بتحديد نظام شركة ميناء القاهرة الجوى

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار وزير الطيران الطيار محمد منار عنبة رقم 157 لسنة 2022 الخاص بتحديد النظام الأساسى لشركة ميناء القاهرة الجوى التابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والخاص بزيادة رأسمال الشركة والجمعية العمومية.

وشركة ميناء القاهرة الجوي هي إحدى الشركات التابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، في 11 مارس 2002 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بإنشاء وزارة الطيران المدني حيث تم فصل جهات وهيئات الطيران المدني عن وزارة النقل وتم إنشاء وزارة للطيران المدني، وتتبعها هيئة مطار القاهرة الجوي، وتحولت هيئة ميناء القاهرة الجوي إلى شركة ميناء القاهرة الجوي، كشركة تابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بالقرار الجمهوري رقم 156 لسنة 2002، ويختص عملها في المجالات التالية:

تشغيل وإدارة وصيانة وتأمين سلامة الحركة داخل المطار.

توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لحماية وسلامة المنشآت ولمواجهة حوادث الطيران وغيرها.

إدارة حركة البضائع وعمليات شحن وتفريغ وتموين ومبيت الطائرات.

إنشاء وإدارة محطات خدمة الطائرات وتقديم الخدمات الأرضية لشركات الطيران غير المرخص لها في إنشاء محطات خدمة خاصة بها.

إنشاء وإدارة المشروعات التجارية والاقتصادية والسياحية وغيرها من الأنشطة المتصلة بخدمة شركات الطيران أو الركاب أو المترددين على المطار سواء بذاتها أو عن طريق مشاركة الغير من أصحاب رؤوس الأموال الوطنية أو الأجنبية

تبادل المعلومات مع مختلف المطارات والجهات الأخرى المعنية بشئون الطيران في كل ما يتصل بنشاط الشركة

دراسة وتنفيذ جميع الأعمال والمشروعات التي تتصل بنشاط الشركة بما يكفل النهوض بالمطارات التابعة لها واستمرار متابعة أحدث التطورات في هذا المجال.