استدعاء أهلية شاب توفي بسبب المخدرات في السلام

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الثلاثاء، استدعاء أهلية شاب توفي بسبب جرعة مخدرات زائدة في الشوارع؛ لسماع أقوالهم في الواقعة.

كانت النيابة قررت تشريح الجثة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقت قسم شرطة السلام أول بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة في أحد الشوارع، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة محمد. م في العقد الثالث من العمر.



وكشفت التحريات بأن الشاب المتوفي مدمن للمخدرات، وأن سبب الوفاة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.