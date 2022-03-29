الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استدعاء أهلية شاب توفي بسبب المخدرات في السلام

جثة شاب
جثة شاب

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الثلاثاء، استدعاء أهلية شاب توفي بسبب جرعة مخدرات زائدة في الشوارع؛ لسماع أقوالهم في الواقعة.

كانت النيابة قررت تشريح الجثة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقت قسم شرطة السلام أول بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة في أحد الشوارع، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة محمد. م في العقد الثالث من العمر.

وكشفت التحريات بأن الشاب المتوفي مدمن للمخدرات، وأن سبب الوفاة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة السلام الجزئية مخدرات زائدة جرعة مخدرات زائدة الواقعة استدعاء أهلية

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