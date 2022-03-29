الثلاثاء 29 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق 236 محلا ومقهى مخالف وتحرير 4174 محضرا في حملات بالإسكندرية

حملات احياء الإسكندرية
حملات احياء الإسكندرية

نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء،  وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

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حملات احياء الإسكندرية

و أسفرت الحملات عن غلق 225 محلا مخالفا، و11 مقهى والتحفظ على 1820 حالة إشغال من المقاهي، بالإضافة إلى تحرير 4174 محضرا متنوعا ما بين بيئة، وصحة، وطب بيطري، وقوى عاملة، وتموين، وتفتيش صيدلي، وإشغال طريق، ورخص محلات، و تم فرض غرامات فورية تقدر ب 744 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالاجراءات الاحترازية

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حملات احياء الإسكندرية

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، مشدداً علي استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.

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حملات احياء الإسكندرية
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حملات احياء الإسكندرية
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حملات احياء الإسكندرية
الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة الإجراءات الاحترازية والوقائية غلق وتشميع المقاهي تحرير 4174 محضر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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