أفكار لـ«بوكس رمضان».. 4 هدايا قيمة تقدمها لخطيبتك في شهر الصوم

يحرص الكثير من الشباب على تقديم الهدايا للفتيات خاصة في مرحلة الخطوبة، ويعتبر "بوكس رمضان"، من أشهر الهدايا التي يتم تقديمها في شهر رمضان المبارك، والذي لم يعد يفصلنا عنه إلا أياما معدودة، في السطور التالية نقدم عدد من الأفكار التي يمكن أن يتضمنها صندوق الهدايا أو "بوكس رمضان".



- سجادة الصلاة:

من المعروف أن شهر رمضان هو شهر تتكاثر فيه الأعمال الصالحة ويرغب الإنسان فيه من التقرب إلى الله، فيقول الله تعالي في حديث قدسي:"كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به"، لذلك يعتبر التقرب إلى الله في فترات الصيام بالصلاة من أكثر العبادات التي تدخل الفرحة والسرور على قلب المسلم، لذلك فإن وجود سجادة صلاة جديدة في حقيبتها من الممكن أن يدخل السعادة والسرور إلى قلبها.

- المصحف:

ويحرص عدد كبير من المسلمين على ختم القرآن الكريم مرة أو أكثر من مرة خلال شهر رمضان، ويعتبر وجود مصحف جديد بمثابة بهجة كبيرة، يمكن أن تدخل إلى قلب الفتاة.

- فانوس:



يعتبر الفانوس أيضا من الأشياء التي تدخل الفرحة على قلب الفتيات، والتي اعتادت على أن يقدمه لها والدها في بداية شهر رمضان في كل عام، وعندما يقوم الشاب بتقديمه لخطيبته فإن فرحتها تكون مختلفة ومضاعفة، فبهذه الطريقة تشعر الفتاة أنها سوف تظل فتاته الصغيرة التي يمنحها فانوس رمضان كل عام، تماما كالأطفال الصغار، فالفتيات مهما كبر سنها فإنها في النهاية تفضل إن يتم التعامل معها على أنها فتاة صغيرة.

- أشكال شخصيات الكرتون المختلفة:

على مدار السنوات الماضية تعلق قلب الجمهور من المصريين، بعدد من مسلسلات الكرتون التي يتم بثها في شهر رمضان المبارك، بل ولكل جيل شخصيته المفضلة والمتعلقة بالطبع بالفترة التي كان فيها الإنسان طفلا ومراهقا، بداية من بوجي وطمطم، للفنان يونس شلبي، والفنانة هالة فاخر، مرورا بالفوازير بأجزائها، وبكار، وغيرها من الشخصيات، يمكن أن تتعرف على الشخصية التي تحبها وقدمها لها في "بوكس رمضان"، فمن المؤكد أنها سوف تسعد بها كثيرا.