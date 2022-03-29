الثلاثاء 29 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

زيادة صادرات القمح الهندي تخفف أزمة نقص الإمدادات العالمية

القمح
القمح

في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف العالمية من نقص إمدادات الغذاء وارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك، تمتلئ مستودعات القمح في الهند، إلى جانب توقع محصول قياسي للموسم الزراعي الحالي.
وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن الهند هي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم بعد الصين وتستطيع تصدير ما يصل إلى 12 مليون طن قمح خلال الموسم 2023-2022، بحسب متوسط تقديرات تجار وشركات طحن ومحللين. 

بلغت صادرات الهند خلال الموسم 2022-2021، حوالي 8.5 مليون طن بحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية.
يأتي ذلك في حين ارتفعت أسعار القمح القياسية في بورصة شيكاغو للمحاصيل إلى أعلى مستوى لها مسجلة 635ر13 دولار للبوشل الواحد خلال الشهر الحالي، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا واضطراب إمدادات القمح القادمة من روسيا وأوكرانيا وهما من اكبر مصدري  القمح في العالم.  

وكان متوسط سعر القمح في البورصة خلال السنوات الخمس السابقة على بدء الغزو نحو 5ر5 دولار للبوشل.
وأدى نقص الإمدادات في السوق العالمية وارتفاع الأسعار  في الدول الرئيسية المصدرة للقمح إلى زيادة تنافسية القمح الهندي في السوق لأول مرة منذ سنوات. ومع تضخم مخزون القمح لدى الهند بعد خمسة مواسم من المحصول الوفير، تمتلك الهند فائضا كبيرا من القمح قابل للتصدير.
كانت وزارة التجارة الهندية قد قالت في وقت سابق من الشهر الحالي إنها وصلت إلى المرحلة النهائية من المحادثات مع مصر أكبر مستورد للقمح في العالم من أجل بدء تصدير القمح الهندي إليها، في الوقت الذي تبحث فيه نيودلهي تصدير القمح إلى دول أخرى مثل الصين وتركيا بعد اضطراب سوق القمح العالمية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان وزارة التجارة القول إن الهند تبحث  أيضا تصدير القمح إلى البوسنة ونيجيريا والسودان وإيران.

نيودلهي الإمدادات العالمية صادرات القمح القمح الهندي

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وائل لطفي

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