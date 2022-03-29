267 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» في ألمانيا وفرنسا

سجلت ألمانيا وفرنسا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 267.159 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض، هناك ارتفاعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في ألمانيا.

وأوضح المعهد في بيان اليوم، أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 3ر1703، مقابل 6ر1700 أمس الاثنين. وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 4ر1733، وقبل شهر .1213

وأضاف أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 237 ألفا و352 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 222 ألفا و80 حالة يوم الثلاثاء الماضي.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض 307 حالات، مقابل 264 حالة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020 ، 20 مليونا و561 ألفا و131 حالة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 16 مليونا و92 ألفا و900 شخص، بينما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته منذ بدء الجائحة، 128 ألفا و764 شخصا.

وسجلت فرنسا 29 ألفا و807 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

كما سجلت البلاد 150 وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 25 مليونا و246 ألفا و720 إصابة، والوفيات إلى 142 ألفًا و855 حالة.