طرح الجرعات المعززة من لقاح كورونا فى الولايات المتحدة يعوقه نقص التمويل

ذكرت صحيفة "الجارديان"، أن التأخير الحالي في حملات التطعيم ونقص التمويل الفيدرالي قد يعوقان طرح الجرعة المعززة التالية في عموم الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن طرح الجولة الأولى من الجرعات المعززة، التي تم التصريح بها في الولايات المتحدة في الخريف الماضي، "قد تهاوى للتو"، حيث لا يزال العديد من الأمريكيين لا يدركون أنهم مؤهلون أو أن الجرعة المعززة أمر موصى به.

وأفاد التقرير، أنه مع وجود جرعة معززة ثانية محتملة في الأفق للفئات الضعيفة، لا تزال الحكومة الأمريكية تكافح من أجل حشد الاهتمام العام الأمريكي في جرعات إضافية وتمويل من الكونجرس لدفع كلفة مبادرات "كوفيد-19".

وقال خبراء إنه من المرجح أن تشهد الولايات المتحدة موجة أخرى من الإصابات بـ"كوفيد-19" وقد تستغرق اللقاحات أسابيع لتصبح فعالة تمامًا، مما يجعل حملات التطعيم ملحة الآن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.