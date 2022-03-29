الثلاثاء 29 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طرح الجرعات المعززة من لقاح كورونا فى الولايات المتحدة يعوقه نقص التمويل

لقاح كورونا
لقاح كورونا

ذكرت صحيفة "الجارديان"، أن التأخير الحالي في حملات التطعيم ونقص التمويل الفيدرالي قد يعوقان طرح الجرعة المعززة التالية في عموم الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة البريطانية  إلى أن طرح الجولة الأولى من الجرعات المعززة، التي تم التصريح بها في الولايات المتحدة في الخريف الماضي، "قد تهاوى للتو"، حيث لا يزال العديد من الأمريكيين لا يدركون أنهم مؤهلون أو أن الجرعة المعززة أمر موصى به.

وأفاد التقرير، أنه مع وجود جرعة معززة ثانية محتملة في الأفق للفئات الضعيفة، لا تزال الحكومة الأمريكية تكافح من أجل حشد الاهتمام العام الأمريكي في جرعات إضافية وتمويل من الكونجرس لدفع كلفة مبادرات "كوفيد-19".

وقال خبراء إنه من المرجح أن تشهد الولايات المتحدة موجة أخرى من الإصابات بـ"كوفيد-19" وقد تستغرق اللقاحات أسابيع لتصبح فعالة تمامًا، مما يجعل حملات التطعيم ملحة الآن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

الولايات المتحدة الجارديان لولايات المتحدة التمويل الجرعات المعززة الولايات المتحدة جارديان

رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

تردد قنوات أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة مصر والسنغال والتشكيل المتوقع

انهيار فريد الديب فى عزاء رجائى عطية (صور)

تعرف على سعر اليورو فى البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 29-3 -2022

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سعد زايد

تحطيم هياكل الوهم والعنف

منى رجب

أخلاقنا فى الشهر الكريم

سمر فرج فودة

الخطة ٧١٧

محمود خليل

علاقة قديمة متجددة

ماجد حبته

كوكب اليابان الصديق

لواء.حمدى البطران

المثقفون.. والخرافة

جمال-أسعد

نحن.. والمواجهة الاقتصادية

لواء. محسن الفحام

المسئولية المشتركة

صور

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

زكريا عزمى يؤدى واجب العزاء فى رجائى عطية

عزاء الفنان أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن يبحث مع الرئيس الإسرائيلى تهديدات إيران والأزمة الروسية- الأوكرانية

كيف نفذ فلسطينيون يحملون جنسيات إسرائيلية هجمات تحت رادار الشاباك ؟

إسرائيل: الاجتماع السداسي هو الأول من نوعه ولن يكون الأخير