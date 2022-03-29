وزير العدل الجزائرى: بلادنا تتعرض إلى «عمل ممنهج» لإغراقها بالمخدرات

أكد وزير العدل الجزائري، حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن بلاده تتعرض إلى "عمل ممنهج" بهدف إغراقها بالمخدرات.

وأشار عبد الرشيد طبي إلى أنه سيتم تشديد العقوبات على المنظمات الإجرامية من خلال إعادة النظر في النص القانوني المتعلق بمكافحة الاتجار بهذه الآفة.

وقال الوزير في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة مشاريع قوانين تخص قطاع العدالة: "لدينا كل المعطيات والإحصائيات التي تؤكد بأن الجزائر تتعرض إلى عمل ممنهج من خلال محاولة إغراقها بأطنان من المخدرات، مما يستوجب تكييف وسائل مكافحة هذه الآفة التي عرفت انتشارا واسعا".

وأكد أنهم واعون بحجم الظاهرة ولديهم حلول وقائية وردعية.

وكشف في تصريحاته عن مراجعة النص القانوني المتعلق بمكافحة الاتجار بالمخدرات، باعتباره من "القوانين المستعجلة التي يجب إعادة النظر فيها".

وشدد طبي على أهمية "التكفل بالجانب الوقائي وتشديد العقوبات خاصة على المنظمات الإجرامية".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية،عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

وأفادت الصحة الجزائرية في نشرتها اليومية بشأن الوضع الوبائي، بارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد إلى 265641 إصابة، فيما ارتفع ضحايا الفيروس إلى 6873 حالة، حيث لم يتم تسجيل أي حالة وفاة لليوم الخامس على التوالي.

وذكرت الوزارة أنه قد تماثل 10 مرضي للشفاء، ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 178261.

ودعت الوزارة المواطنين إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، أن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.