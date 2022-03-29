موريتانيا تسجيل إصابتين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وذكرت الوزارة -في بيان- أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 58 ألفا و668 إصابة منذ أول ظهور للفيروس في مارس 2020.



وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات الشفاء من الفيروس بلغ 57 ألفا و679 حالة، في حين وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 982 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.