الثلاثاء 29 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريتانيا تسجيل إصابتين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

موريتانيا
موريتانيا

 أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.


وذكرت الوزارة -في بيان- أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 58 ألفا و668 إصابة منذ أول ظهور للفيروس في مارس 2020.
 

وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات الشفاء من الفيروس بلغ 57 ألفا و679 حالة، في حين وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 982 حالة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وزارة الوفاة فيروس كورونا المستجد كورونا المستجد وزارة الصحة تسجيل اصابتين جديدتين اجمالي الاصابات الإصابات بفيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

انهيار فريد الديب فى عزاء رجائى عطية (صور)

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

«القرآن العظيم».. على جمعة يكشف تفاصيل برنامجه فى رمضان

«البنتاجون» يرصد تمويلا خاصا لـ الحفاظ على رادع نووى آمن وفعال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سعد زايد

تحطيم هياكل الوهم والعنف

منى رجب

أخلاقنا فى الشهر الكريم

سمر فرج فودة

الخطة ٧١٧

محمود خليل

علاقة قديمة متجددة

ماجد حبته

كوكب اليابان الصديق

لواء.حمدى البطران

المثقفون.. والخرافة

جمال-أسعد

نحن.. والمواجهة الاقتصادية

لواء. محسن الفحام

المسئولية المشتركة

صور

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

زكريا عزمى يؤدى واجب العزاء فى رجائى عطية

عزاء الفنان أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن يبحث مع الرئيس الإسرائيلى تهديدات إيران والأزمة الروسية- الأوكرانية

كيف نفذ فلسطينيون يحملون جنسيات إسرائيلية هجمات تحت رادار الشاباك ؟

إسرائيل: الاجتماع السداسي هو الأول من نوعه ولن يكون الأخير