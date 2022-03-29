الثلاثاء 29 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس التونسى: من يريد الاقتتال الداخلى هناك قوات ومؤسسات ستصدّه

الرئيس التونسى
الرئيس التونسى

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن بلاده تتمتع بسيادة خارجية وداخلية، مشيرا إلى أن القوات الأمنية والمؤسسات الوطنية ستصد من يحاول أن يوصل تونس إلى "الاقتتال الداخلي".

 

وقال سعيّد  خلال اجتماع مجلس الأمن القومي إن "الدولة كانت تتهاوى ومطالب حل مجلس النواب كانت في كل مكان، لذلك تم اتخاذ إجراءات استثنائية يوم 25 يوليو".

 

وأضاف: "تونس لها سيادة الدولة في الخارج وسيادة في الشعب في الداخل، ومن يريد أن يعبث بها أو أن يصل إلى الاقتتال الداخلي فهناك قوات ومؤسسات ستصدّه عن مآربه".

 

وشدد على وحدة الدولة، مؤكدا أن "المساس بهذه الوحدة هو مس بأمن البلاد وشعبها".

 

وعلى صعيد آخر،  بحثت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن مع سفير كندا بتونس باتريس كوزينو سبل الارتقاء بعلاقات التعاون بين بلادها وكندا على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، لاسيما في ظل التحديات التي يفرضها الظرف العالمي الصعب بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها الاقتصادية على كل بلدان العالم وخاصة الدول النامية.
 

وأشادت بودن - خلال اللقاء الذي عقد بقصر القصبة- بوقوف كندا إلى جانب بلادها وخاصة خلال فترة انتشار وباء كورونا عن طريق منظومة الوصول العالمي للقاحات كورونا (كوفاكس) وتقديمها المساعدة الصحية لتمكين تونس من تجاوز الظرف الصعب، مؤكدة ضرورة العمل على تطوير المبادلات التجارية بين البلدين ودعم تصدير زيت الزيتون ومنتجات الصناعات التقليدية وتوريد الحبوب.
 

وذكر مجلس الوزراء التونسي - في بيان - أن نجلاء بودن استعرضت جملة الإصلاحات التي وضعتها الحكومة والتي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإصلاح المالية العامة وتحفيز الاستثمار.
 

وفي ذات السياق، أكد السفير الكندي حرص بلاده على تطوير التعاون في المجال الزراعي والتعليم العالي، مستعرضا المبادرات الكندية في مجال الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة ودعم القطاعات والحرف الصغرى، مؤكدا دعم بلاده لتونس في محادثاتها مع صندوق النقد الدولي واستعدادها للوقوف إلى جانب تونس في هذا الظرف الدقيق.

الرئيس التونسي الرئيس التونسي مؤسسات الرئيس التونس رئيس التونسي لرئيس التونسى

رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

انهيار فريد الديب فى عزاء رجائى عطية (صور)

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

«القرآن العظيم».. على جمعة يكشف تفاصيل برنامجه فى رمضان

«البنتاجون» يرصد تمويلا خاصا لـ الحفاظ على رادع نووى آمن وفعال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سعد زايد

تحطيم هياكل الوهم والعنف

منى رجب

أخلاقنا فى الشهر الكريم

سمر فرج فودة

الخطة ٧١٧

محمود خليل

علاقة قديمة متجددة

ماجد حبته

كوكب اليابان الصديق

لواء.حمدى البطران

المثقفون.. والخرافة

جمال-أسعد

نحن.. والمواجهة الاقتصادية

لواء. محسن الفحام

المسئولية المشتركة

صور

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

زكريا عزمى يؤدى واجب العزاء فى رجائى عطية

عزاء الفنان أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن يبحث مع الرئيس الإسرائيلى تهديدات إيران والأزمة الروسية- الأوكرانية

كيف نفذ فلسطينيون يحملون جنسيات إسرائيلية هجمات تحت رادار الشاباك ؟

إسرائيل: الاجتماع السداسي هو الأول من نوعه ولن يكون الأخير