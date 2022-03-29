الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجيَّة العراقى يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص لشؤون إيران

وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أهميَّة تعزيز الاستقرار والأخذ بفُرصِ وآليات التنسيق، مشيرًا إلى أن العراق ينتهج مبدأ خفض التصعيد وما يترتب عليه من مصالح لكل الأطراف، وما ينعكس على الأمن والسلم في جوار العراق والمنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين بالمبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي.

 وخلال اللقاء، تم بحث التطورات السياسيَّة والأمنيَّة في المنطقة وانعكاساتها، ومُناقشة واقع العلاقات الأمريكيَّة الإيرانيَّة، وسُبُل تفعيل الحوارات الاستكشافيّة التي جرت سابقاً، وتطرقا إلى المفاوضات الجارية في فيينا و"الدول الخمسة + واحد".

من جانبه، أكَّد روبرت مالي، أنَّ مسار المُباحثات كانت جيدة، وهناك بعض المواضيع الأخرى والمطروحة على الطاولة، مُعبرًا عن شكره للدور الذي يقوم به العراق في هذا المجال.

لقاء العراق إيران مفاوضات الخارجية وزير الخارجية الأمريكي

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