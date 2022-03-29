التغلغل داخل أعماق داعش.. إثارة وتشويق فى الإعلان الرسمى لمسلسل لـ«العائدون»

أطلقت شركة ميديا هب المنتجة لمسلسل "العائدون" الإعلان الرسمي للمسلسل الجديد الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة وعدد كبير من النجوم تمهيدا لعرض المسلسل حصريا على شاشة dmc خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وأظهر البرومو الرسمي للعمل الكثير من الإثارة والتشويق في المشاهد المعدودة التي عرضت من خلال العديد من العمليات المخابراتية السرية التي تقوم بها العناصر المصرية داخل الجماعات الإرهابية بالخارج ورد هجمات تلك الجماعة التي كانت تريد العبث بأمن مصر من خلال مجموعة من العمليات النوعية.

مسلسل "العائدون" مستوحى من قصة حقيقية حدثت بالفعل في الفترة من 2018- 2020 ويتناول العمل كواليس هذه الأحداث، وترصد محاولة إحباط تمويل الجماعات الإرهابية للحد من الإرهاب في مصر في تلك الفترة، كما ترصد العديد من المتغيرات في المنطقة العربية و كيف تعاملت الدولة مع التهديدات التي تعرضت لها في هذه المرحلة و يجسد النجم أمير كرارة دور شخصية أمنية مسئولة عن أحد الملفات الأمنية.

مسلسل "العائدون" من بطولة أمير كرارة، وأمينة خليل، وجيهان خليل، ومحمود عبد المغني، ومحمد فراج، وجيهان خليل، وإسلام جمال، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبي، وأحمد الأحمد وعدد من النجوم المصريين والعرب كضيوف شرف والعمل من كتابة باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.





كشف السيناريست والكاتب باهر دويدار كواليس المسلسل الدرامي الجديد "العائدون" للنجم أمير كرارة الذي سيخوض السباق الرمضاني هذا العام، موضحًا أن المسلسل يدور حول محاربة الإرهاب وهو عمل مخابراتي تشويقي مرتبط بالفترة بين 2018 و2020.

وأضاف "دويدار"، خلال حواره ببرنامج "مانشيت"، الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي على قناة "CBC"، أنه بدأ العمل على المسلسل منذ شهر رمضان الماضي، مؤكدًا أن تجاربه في "الملف الأمني" ومخزونه المعرفي كان المحرك الرئيسي في الكتابة.