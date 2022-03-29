«أهلا رمضان والوعى والسينما بين أيديك».. فعاليات لـ«قصور الثقافة» فى المنيا وسيوة

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الإثنين، العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى، حيث أقام بيت ثقافة سمالوط محاضرة بعنوان "الوعي والولاء نحو بناء المجتمع "حاضرها محمد رشدي، وتحدث عن مفهوم الوعي في بناء مجتمع راقي ومتحضر وناقش أيضا معنى الولاء للوطن وكيفية ترسيخه نحو تأكيد وتأصيل القيم والرقى بالمجتمع ونشر الأفكار الإيجابية ورفع الذوق العام.

ونظم قصر ثقافة ملوى ورشة فنية رسم تصميم" أهلا رمضان" مع طلاب مدرسة الإعدادية بنات من تدريب الفنان إيهاب نادى، بينما قدم قصر ثقافة مغاغة عرض لأفلام سينما ورسوم متحركة، وناقش بيت ثقافة جاهين كتاب بعنوان "البنت التى أحببت بيت من الرمل" من تأليف عزة أحمد أنور ناقشته هيام عبد المبدئ صبرى، ويتحدث عن أنه كانت هناك بنت اسمها سلمى، اعتدت أن تسافرمع عائلتها، كل صيف فكانت تلعب على الشاطئ بالرمل وتبنى بيتا من الرمل، وتذهب اليوم التالي فتجدالبيت قد ذاب وتساوي بالأرض فتغضب وتبنيه من جديدفسألت أمهاعن ذلك فقالت لها أن الأرض عباره عن كره كبيرة فكانت تنيرهذه الكره فتشرق فى جزءثم تتركه وتشرق فى جزء آخر ومن هذه الحركة يتولد الليل والنهار وأيضا تنظر إلى القمر وسالت أمها عنه تريدان تعرف عنه فقالت لها إنه ينير الكرة الأرضية ليلا فيرتفع الماء وتعلو الأمواج فيذوب بينما الرملى ويسمى ذلك بالمد، ثم تعود الماء وتهبط ويسمى ذلك بالجزر، كما نظم بيت ثقافة بنى مزار معرض لنتاج الورش الفنية لعيد الأم تدريب الفنانة شرين عادل.

فى الوقت نفسه، تشتهر مصر بالعديد من المناطق السياحية منها ما يشتهر بالسياحة الدينية وأخرى بالسياحة العلاجية والبعض بالسياحة الترفيهيه، وحرصا من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بدءت فعاليات المعسكر السينمائى الثالث المقام بمدينة سيوة، والتى تنظمه الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم المشرف على مشروع إبدأ حلمك السينما بين يديك.

وبدأت فعاليات اليوم الأول بتصوير مشاهد الفيلم التسجيلى "صباح الخير يا سيوة" بمنطقة كنوز سيوة والتى تشتهر بالسياحة العلاجية نظرا لاحتواء رمالها على مواد علاجية تستخدم فى الطب البديل فى شهور محددة من السنه للدفن لعلاج الأمراض الجلدية والروماتويد وأمراض العظام المؤلمة.

كما تم التسجيل مع الشيخ عمر عمدة سيوة الذى أوضح سبب تسميتها بهذا الاسم والذى يعنى أرض النخيل، كما روى أشهر حكايات سيوة التى تنتشر بها العديد من الآبار وعيون المياه المستخدمة سواء فى الشرب أو العلاج من الأمراض.

الجدير بالذكر أن الفيلم فكرة وسيناريو السيناريست تامر عبدالمنعم، إخراج أحمد البدري، مونتاج حسام المحفوظي، مدير التصوير زايد نايف، وبمشاركة طلبه الدراسات السينمائية المتميزين.