الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة ٤ أشخاص إثر وقوع مشاجرة بكفر الدوار فى البحيرة

مشاجرة
مشاجرة

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 3 آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم جراء وقوع مشاجرة بحي المستقبل التابع لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية وتحرير محضر بالواقعة.

 

تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطار من مركز شرطة كفر الدوار يفيد استقبال المستشفى جثة شخص و3 آخرين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم جراء وقوع مشاجرة لخلافات على الجيرة، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة لمتابعة التحقيقات.

 

بالانتقال والفحص تبين إصابة كلا من: "محمد محمد قنديل 53 سنة مقيم العكريشة بكفر الدوار مصاب بكدمات متفرقة في أنحاء الجسم وكسر في الساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود محمد قنديل 29 سنة مقيم العكريشة مصاب بكدمات متفرقة في الجسم وكسر في الساق اليمنى ونزيف في البطن، ومحمد محمد محمد قنديل 26 سنة مقيم العكريشة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الذراع اليمنى، وجرى عمل الإسعافات الأولية وتحرير محضر بالواقعة.

 

فيما لقي أحمد عبدالناصر قنديل 26 سنة مصرعه، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة وجري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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