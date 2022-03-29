الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فى 7 أماكن.. تعرف على منافذ بيع «أهلا رمضان» بمحافظة الجيزة

معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان

أطلقت الحكومة معارض معرض "أهلا رمضان" في محافظات مصر لرفع العبء عن الأسرة المصرية بتخفيضات وصلت لـ 35%.

وافتتح وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، منذ أيام معرض "أهلا رمضان" بمنطقة الطالبية فيصل بمحافظة الجيزة.

ويستعرض "الدستور" في تقريره أماكن معارض "أهلا رمضان" في محافظة الجيزة، وهى على النحو  التالى:

- المعرض الرئيسي في شارع فيصل

- معرض البدراشين

- معرض العياط 

- معرض  الصف 

- معرض الوراق

- معرض أوسيم بشمال الجيزة

- المنيب

الأسعار
- 10 كيلو دقيق بسعر 85 جنيها
- كيلو الدقيق بسعر 10 جنيهات
- سعر كيلو المكرونة يبدء من 10 جنيهات
- كيلو الأرز يبدء من 8.5 جنيه
- كيس مكرونة 350 جرام بسعر 3.5 جنيه
- زجاجة الزيت 700 جرام بسعر 24 جنيها
- زجاجة زيت لتر تبدأ من 28 جنيها إلى 30 جنيها
- كيلو السكر بسعر 10 جنيهات 

وكان افتتح اليوم السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، معرض المنتجات والسلع الغذائية، المقام بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة.

وصرح "القصير" أن الدولة المصرية لديها معارض ومبادرات كثيرة، وعلى رأسها معرض أهلا رمضان الذي افتتحه مؤخرا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى معارض "خير مزارعنا لأهالينا" الخاصة بوزارة الزراعة بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، والحد من الحلقات الوسيطة لأنها من المنتج إلى المستهلك مباشرة، دون وسطاء، وبجودة عالية، من إنتاج مزارع وزارة الزراعة، لافتا إلى أن هناك توجيهات وتعليمات من رئيس الوزارء بمد فترات تلك المعارض، حتى ما بعد شهر رمضان الكريم لتوسيع استفادة المواطنين منها.

وأضاف القصير أن وزارة الزراعة بها أكثر من 21 منفذًا متنقلًا، تجوب القرى والمحافظات المختلفة والمناطق النائية، فضلا عن 171 منفذًا ثابتًا، بالمحافظات، تم ضخ العديد من المنتجات والسلع بها، بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أنه تم افتتاح معرض آخر كبير بشارع الهرم الرئيسي، يتواجد به العديد من السلع والمنتجات بأسعار مناسبة.

وعقب الافتتاح قال "القصير" إن الدولة تسعى للنهوض بزراعة التمور، وأن مصر حاليا هي الأولى على العالم في إنتاج التمور حيث يبلغ حوالي 1.8 مليون طن، وهناك رؤية للوزارة  بتعظيم الاستفادة من التمور وتحقيق قيمة مضافة للناتج القومي من خلال التصنيع، وأيضا التوسع بزراعة الأصناف الجديدة التي لها مردود إيجابي على المزارعين.

معارض اهلا رمضان أماكن معارض أهلا رمضان بمحافظة الجيزة منافذ بيع بأسعار مخفضة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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