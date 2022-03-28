السلطات الأوكرانية تعلن تحرير ضاحية إربين التابعة للعاصمة كييف

أعلن وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية "حرّرت" إربين، إحدى ضواحي العاصمة كييف.

وقال موناستيرسكي في تصريحات متلفزة، نقلتها وكالة "فرانس برس": "في الحقيقة، يجري التالي بالتوازي: القوات المسلّحة تتقدّم والشرطة تتقدّم ويجري فورا تمشيط الشوارع بشكل كامل، لذلك فإن المدينة تحرّرت الآن، لكن ما زال التواجد فيها خطيرا".

وأعلن رئيس بلدية إربين أولكسندر ماركوشين في وقت سابق الاثنين عبر قناته في تلغرام، أن الجنود الروس دفعوا للانسحاب من البلدة الواقعة عند مدخل كييف من الجهة الشمالية الغربية.

وأعيد الاثنين فتح نقطة التفتيش الرئيسية على الطريق إلى إربين من أطراف كييف بعد أسبوعين من إغلاقه أمام الصحفيين في أعقاب مقتل صحفي أمريكي.

لكن القتال ما زال متواصلا فيما سمع دوي انفجار 20 قذيفة بشكل متتال في الغابة حيث يمر الطريق البالغ طوله 6 كيلومترات، بحسب مراسلي الوكالة الفرنسية في المكان.

وفي وقت سابق اليوم، قدّرت الحكومة الأوكرانية، الخسائر الاقتصادية التي سببتها الحرب مع روسيا بأكثر من 560 مليار دولار.

"التأثير المباشر للأضرار" منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير يُقدّر بـ"564,9 مليار دولار"، يُضاف إليه "التأثير غير المباشر للمعارك" على الاقتصاد بما فيه زيادة البطالة وانخفاض نسبة الاستهلاك وتراجع إيرادات الدولة.

وأشارت سفيريدنكو إلى أن الخسائر هي الأكبر على مستوى البنى التحتية التي "تدمّر جزئيًا أو بالكامل نحو 8 آلاف كيلومتر"، إضافة إلى "عشرات محطات القطار والمطارات" بقيمة 108,5 مليار يورو.

وتحدّثت الوزيرة عن تدمير عشرة ملايين متر مربّع من المساحات السكنية، بالإضافة إلى مئتي ألف سيّارة خلال أربعة أسابيع ونصف.

وقدّرت تراجع الناتج المحلي الإجمالي بـ102 مليار يورو في العام 2022، أي انكماش أكثر من 55% من الاقتصاد بالنسبة للعام 2021.

وأوضحت أن موازنة الدولة الأوكرانية قد تنخفض بـ43,8 مليار دولار، أي بتراجع بنحو 90% عن الموازنة السنوية التي كانت متوقّعة لأوكرانيا.

وذكرت وزيرة الاقتصاد "تتغير الأرقام كلّ يوم، وللأسف إنها ترتفع".

وتابعت: "ستطالب أوكرانيا المُعتدي بتعويض مالي، إن كان من خلال قرارات قضائية أو عبر تحويل مباشر للأصول الروسية المجمدة (حاليًا) في أوكرانيا إلى الدولة".