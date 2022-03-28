ميزانية البيت الأبيض تتوقع انحسار التضخم حتى مع ارتفاع الأسعار بسبب حرب روسيا

قالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين بالبيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن حرب روسيا في أوكرانيا ستدفع أسعار الطاقة والغذاء للارتفاع، لكن معدلات التضخم في الولايات المتحدة من المنتظر أن تنحسر في العام المقبل.



وأضافت سيسيليا روس، التي ترأس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، إن خطة الميزانية البالغة 5.79 تريليون دولار للسنة المالية 2023 التي نشرها البيت الأبيض اليوم تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 2.8 بالمئة في العام المالي 2023 مقارنة مع 4.2 في العام 2022 و5.5 بالمئة في العام 2021 .



وتتوقع أيضا زيادة قدرها 2.3 بالمئة في مؤشر أسعار المستهلكين في العام المالي 2023، انخفاضا من 4.7 بالمئة في العام 2022 و4.6 بالمئة في العام 2021 .



وأوضحت روس أن هذه التقديرات تم وضعها في نوفمبر قبل الغزو الروسي لأوكرانيا وأن البيت الأبيض سيجري مراجعة لافتراضاته الاقتصادية في وقت لاحق هذا العام لتتضمن الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على التضخم.



ولم تقدم أي توقعات محددة لتأثير الحرب أو حجم الزيادة التي قد تترتب عليها في معدل التضخم.