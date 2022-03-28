مصر تحصد 6 ميداليات ذهبية بالبطولة العربية للأندية لتنس الطاولة

اختتمت، مساء الإثنين، منافسات البطولة العربية للأندية "البارالمبية" لتنس الطاولة التي أقيمت بالإسماعيلية فى الفترة من ٢٦ ولمدة 3 أيام بالصالة المغطاة للقرية الأولمبية لهيئة قناة السويس، بحضور معتز عاشور رئيس الإتحاد المصري لتنس الطاولة، وسعيد قريطم، نائب رئيس الاتحاد العربي والدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس وسامى عبد الحليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية.

وصرح عمرو عمارة، مدير البطولة أن البطولات البارالمبية يتم خلالها تصنيف اللاعبين لـ ١٠ تصنيفات، تجري على أساسها المنافسات سواء وقوف أو جلوس وفقا لقواعد الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، لذلك جاءت نتائج منافسات الفردي السيدات فى التصنيف الثاني والثالث، حصول اللاعبة فوزية غمرى محمد من نادى المستقبل على المركز الأول وملاك على من نادى الكويت على المركز الثانى وزينب إبراهيم على المركز الثالث.

وفي منافسات السيدات بالتصنيف الرابع، حققت اللاعبة فاطمة العزام من نادى الوطني الأردني على المركز الأول ومنى شعراوي نادى المستقبل المركز الثاني وعهد الرشيدى من نادى الكويت على المركز الثالث ولمياء شحاته من نادى العزيمة على المركز الثالث مكرر.

وقال مدير البطولة: كما شهدت منافسات السيدات من التصنيف السابع وحتى العاشر فوز نادى القناطر بالمراكز الثلاثة الأولي وهن اللاعبات إنعام رضوان وسماح عبد العزيز وداليا ذكى، وحصلت اللاعبه أمل عبد الرحيم من نادى العزيمة على المركز الثالث مكرر.

وفى منافسات الرجال أشار عمرو عمارة، أنه فى التصنيف الثاني والثالث فاز خالد عبد السلام بالمركز الأول من نادى الحسن وممدوح تمام من نادى المستقبل على المركز الثاني ويعقوب القاسم من نادى الكويت على المركز الثالث والثالث مكرر كان من نصيب اللاعب أحمد صابر من نادى المستقبل.

وفى التصنيف الرابع رجال حقق سامح عيد المركز الأول ولاعبا نادى السلام محمد رجب وأحمد ذكي على المركزين الثاني والثالث، وفى التصنيف الخامس حقق إيهاب حسن من نادى المستقبل على المركز الأول وأيمن كمال نادى القناطر المركز الثاني وحسان حفنى نادى القناطر المركز الثالث والمركز الثالث لاعب نادي المستقبل عبد الناصر معوض.

وفى التصنيف السابع والثامن رجال المركز الأول سيد محمد أحمد نادى المستقبل وعماد شعبان نادى العزيمة ومحمد الرشيدى وعبد الرحيم محمود لاعبا نادى الكويت على المركزين الثالث والثالث مكرر.

وفى منافسات الرجال بالتصنيف التاسع والعاشر، حقق لاعب نادى المستقبل عبد الرحيم عبد الوهاب المركز الأول وإبراهيم الفاوى من القناطر المركز الثاني وعمر عادل من العزيمة على المركز الثالث وأحمد عبد اللطيف من نادى القناطر على المركز الثالث مكرر.

وعلى جانب الفرق صرح عمرو بسيونى المدير الفني للبطولة أن الفرق المصرية حصدت ٦ ميداليات ذهبية و٥ ميداليات فضة و٣ ميداليات برونز وحصلت الكويت على ميدالية فضية وميداليتان برونزفى حين حصد الفريق الأردني على ميدالية ذهبية واحدة.

وأشار أنه فى منافسات التصنيف من الثاني وحتى الرابع من السيدات حصد أندية المستقبل المصرى والوطني الأردني المركز الأول والعزيمة من مصر المركز الثانى ونادى الكويت الكويتي المركز الثالث ونادى الصفوة المركز الثالث مكرر.

وفى التصنيف من السابع وحتى العاشر حصد نادى الصفوة من مصر المركز الأول والعزيمة من مصر المركز الثانى ونادى سموحة المركز الثالث، وفى منافسات الرجال من التصنيف الثانى والثالث حصد نادى المستقبل المركز الأول ونادى الكويت والحسن المركز الثانى ونادى الحسن المركز الثالث، وفاز نادى المستقبل بالمركز الأول لمنافسات التصنيف الرابع والخامس والقناطر بالمركز الثانى والسلام بالمركز الثالث والكويت الكويت بالمركز الرابع.