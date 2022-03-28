الإثنين 28 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق شقة سكنية بأبو النمرس

حريق
حريق

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية  بمنطقة أبو النمرس أسفر عن إصابة شخصين وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع كوبري العريشة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

وبالفحص تبين إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

النيابة الجيزة انتداب المعمل الجنائي حريق شقة سكنية اصابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

شكري يعلن تشكيل لجنة مشتركة بين مصر وقطر برئاسة وزيرى الخارجية

الإعدام لـ3 اختطفوا عاملة واغتصبوها فى سمنود

النيابة العامة تأمر بحبس اثنين والقبض على آخر فى واقعة قتل مصطفى سراج

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سعد زايد

تحطيم هياكل الوهم والعنف

منى رجب

أخلاقنا فى الشهر الكريم

سمر فرج فودة

الخطة ٧١٧

محمود خليل

علاقة قديمة متجددة

ماجد حبته

كوكب اليابان الصديق

لواء.حمدى البطران

المثقفون.. والخرافة

جمال-أسعد

نحن.. والمواجهة الاقتصادية

لواء. محسن الفحام

المسئولية المشتركة

صور

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

زكريا عزمى يؤدى واجب العزاء فى رجائى عطية

عزاء الفنان أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن يبحث مع الرئيس الإسرائيلى تهديدات إيران والأزمة الروسية- الأوكرانية

كيف نفذ فلسطينيون يحملون جنسيات إسرائيلية هجمات تحت رادار الشاباك ؟

إسرائيل: الاجتماع السداسي هو الأول من نوعه ولن يكون الأخير