انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق شقة سكنية بأبو النمرس
أمرت النيابة العامة بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة أبو النمرس أسفر عن إصابة شخصين وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع كوبري العريشة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.
وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.
وبالفحص تبين إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.