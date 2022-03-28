الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. محاكمة عامل بتهمة هتك عرض 5 طفلات فى مدرسة لغات بالمعادى

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس محاكمة غدا الثلاثاء محاكمة عامل مصعد بإحدى المدارس للغات بمنطقة زهراء المعادى لاتهامه بارتكاب جريمة الاختطاف بالتحايل لـ5 طفلات بالمدرسة التي يعمل بها وهتك عرضهن أثناء تواجدهن بدورة مياه المدرسة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيي الدين وكامل سمير كامل وأمانة سر شريف محمد علي ومحمد فاروق.
- تفاصيل قرار الإحالة 
جاء في نص قرار إحالة المتهم الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات: "أنه بعد مطالعة التحقيقات تتهم النيابة العامة "ع.م" 48 سنة، لأنه في عام 2021 بدائرة قسم المعادى محافظة القاهرة وحال كونه من العاملين بإحدى المدارس للغات بمنطقة زهراء المعادى، عامل مصعد خطف بالتحايل المجني عليهن الأطفال كلا من: "س.ا"، و"خ.م"، و" ف.م" و"ل.ا" و "ز.و"، الطالبات في المدرسة بأن استدرجهن لدورة المياه مستغلا رغبتهن في قضاء حاجتهن بحيلة مساعدتهن فى ذلك مبعدا لهن عن أعين الرقباء عليهن قاصدا من ذلك ارتكاب الجريمة  موضوع الاتهام التالي.

وأضاف قرار الإحالة: "أنه قد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان وهتك عرض المجنى عليهن  الاطفال سالفى الذكر واللاتى لم يبلغن من العمر 12 عاما كاملة، وذلك بان تحسس مواضع عفتهن بعد قضائهن لحاجتهن، زاعما تطهيره لهن  مستغلا صفته آنفه البيان وكونه من المتولين ملاحظتهن".

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس محاكمة عامل مصعد المستشار سامي محمود زين الدين

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